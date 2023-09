Orgasmus-Urlaub: Diese Firma gibt extra frei

Die Idee, die dahinter steckt, ist einfach: Glückliche Mitarbeiter sind produktiver. Und ein einfacher Weg, Menschen glücklich zu machen, besteht darin, ihnen die Zeit für Orgasmen und Intimität im Schlafzimmer zu ermöglichen

In einer Zeit, in der Unternehmen weltweit nach innovativen Möglichkeiten suchen, um ihr Geschäft anzukurbeln, hat ein Bericht von LELO eine ungewöhnliche, aber interessante Idee aufgezeigt. Ein Bericht betont den Einfluss der Befridedigung auf die persönliche Produktivität und somit auf das Wirtschaftswachstum, das normalerweise am Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessen wird.

Firma glaubt an höhere Produktivität

Die Idee, die dahinter steckt, ist einfach: Glückliche Mitarbeiter sind produktiver. Und ein einfacher Weg, Menschen glücklich zu machen, besteht darin, ihnen die Zeit für Orgasmen und Intimität im Schlafzimmer zu ermöglichen, wie LELO argumentiert. Dies würde angeblich keine zusätzlichen Kosten verursachen, sondern erfordert lediglich ein Umdenken von Regierungen, Arbeitgebern und Mitarbeitern.

LELO hat bereits einen Schritt in diese Richtung unternommen, indem das Unternehmen seinen Mitarbeitern im Vereinigten Königreich die Möglichkeit bietet, bis zu vier Tage im Jahr als "Selbstliebe-Tage" zu nehmen. Nun plant das Unternehmen, diese Praxis weltweit für alle Mitarbeiter einzuführen. Diese Tage ähneln den üblichen freien Tagen, aber mit einem Unterschied - die Mitarbeiter werden ermutigt, sie für sexuelle Erfahrungen und Orgasmen zu nutzen, sei es allein oder mit einem Partner. LELO ist davon überzeugt, dass dies das Glücksempfinden steigert, den Stress reduziert und letztendlich die Produktivität fördert.

Beeinflusst Verhalten

Kate Moyle, die Sexualexpertin von LELO UK, betont, dass sexuelles Wohlbefinden nicht nur das Sexualleben, sondern auch die persönliche Perspektive und das Verhalten beeinflusst.

Die Forschung von LELO, die auf bestehende Studien und eine eigene Umfrage gestützt ist, zeigt, dass Glück ein wichtiger Faktor für die Produktivität ist. Die Mehrheit der Menschen stimmt der Idee zu, dass sie bei guter Laune produktiver sind. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass regelmäßige Orgasmen ihre Produktivität steigern.