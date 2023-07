Paar postet Foto von 'verrücktestem ersten Date': Kurz darauf ist sie tot

Als Antwort auf eine Twitter-Herausforderung teilte John Poulos ein Selfie mit seiner Freundin, auf dem er verkündete, dass er ''eine kolumbianische Frau in den Urlaub eingeladen hat, ohne sie vorher kennenzulernen''.

John Poulos aus Wisconsin drohen mehr als 35 Jahre Gefängnis für den Mord an seiner Freundin Valentina Trespalacios, 21, deren Leiche er in einen Koffer stopfte und neben einem Müllcontainer zurückließ. Doch zuvor posteten die beiden ein Foto bei ihrem ersten Date, das wegen der Twitter-Challenge "verücktes erstes Date" zustande gekommen war.

Horror-Date

Als Antwort auf eine Twitter-Herausforderung teilte John Poulos ein Selfie mit seiner Freundin, auf dem er verkündete, dass er "eine kolumbianische Frau in den Urlaub eingeladen hat, ohne sie vorher kennenzulernen - Jetzt werden wir heiraten". Doch nur etwas mehr als einen Monat nach seinem Posting wurde der 35-Jährige beschuldigt, seine 21-jährige DJ-Freundin ermordet und ihre Überreste in einen Koffer gestopft zu haben. Ihm droht eine Haftstrafe mehr als 35 Jahren.

© Twitter

Die kolumbianische Staatsanwaltschaft fordert für den geschiedenen Vater von drei Kindern die höchstmögliche Haftstrafe. José Martínez, Direktor der Staatsanwaltschaft der kolumbianischen Hauptstadt, sprach mit Noticias RCN, während man auf die Festlegung eines Verhandlungstermins durch einen Richter wartete. "Die höchste Strafe wird unter Berücksichtigung aller erschwerenden Umstände gefordert ... Mehr als 35 Jahre Gefängnis", sagte er. "Das gesamte Beweismaterial, alle zwingenden technischen Beweise (sind vorhanden). Wir hoffen, den Prozess zu gewinnen und eine beispielhafte Strafe für die Stadt Bogotá in dieser Art von Fall zu erreichen."

© Twitter

Eine Überwachungskamera in der Nähe der Wohnung zeigte Poulos, wie er einen Einkaufswagen mit Gepäcktaschen schob, darunter auch eine, in die er angeblich Trespalacios' Leiche gestopft hatte - und die er mit einer Decke abdeckte, weil ihr Kopf herausschaute. Weitere Aufnahmen zeigten, wie Poulos den Wagen neben seinen gemieteten Volkswagen Voyage stellte und sich abmühte, das Gepäck wieder aufzunehmen, bevor er es in den Kofferraum legen konnte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fuhr er dann in den Süden von Bogotá, wo er den Koffer in einem Müllcontainer abstellte und zum internationalen Flughafen El Dorado fuhr, um mit einem Flug nach Panamá City das Land zu verlassen. Ein Obdachloser, der nach Wertstoffen suchte, machte am selben Tag die grausige Entdeckung von Trespalacios' Leiche.