Polizistin (61) kündigt Job: Ist jetzt Webcam-Girl

Während ihre Altersgenossen die Rente genießen, startet Bianca Jag noch einmal durch: Die 61-Jährige hat ihr Berufsleben radikal umgekrempelt und erstrahlt heute glücklicher denn je.

Fans sind begeistert

Nach 17 Jahren Polizeidienst, in denen sie Menschen half und Ermittlungsarbeit leistete, zog Bianca 2007 die Notbremse: "Ich war unglücklich und brauchte Veränderung in meinem Leben." Nach einem kurzen Intermezzo in der Gastronomie, wo sie ein eigenes Restaurant betrieb, musste sie 2012 wegen Insolvenz schließen.

Doch Aufgeben kam nicht infrage. Um finanziell über Wasser zu bleiben, wagte sie sich als Webcam-Girl ins Rampenlicht. Dank ihres sportlichen Hintergrunds als Polizistin eroberte sie im Nu die Social-Media-Welt.

Mit über 121.000 Instagram-Followern feiern Fans ihren durchtrainierten Körper und ihr jugendliches Aussehen. Bianca, heute Fitness-Model und Webcam-Girl, verdient mehr als das Doppelte ihres früheren Polizisten-Gehalts von 800 US-Dollar pro Woche.

Ihr wohlverdientes Geld investiert die fitte 61-Jährige in ihren Körper: Drei Brust-OPs, Bauchstraffung, Oberlid-Korrektur und alle drei Monate teure Botox-Spritzen halten sie jung. "Der Rest ist natürlich", beteuert Bianca.

Besonders freut sie sich über die Komplimente zu ihrem Aussehen: "Vor der Webcam bekomme ich viele nette Kommentare. Die Leute sagen mir oft, dass ich jünger aussehe, als ich bin." Biancas späte Karriereblüte beweist: Man ist nie zu alt für einen Neuanfang!"