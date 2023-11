Porno-Aufruf von Wut-Veganerin: Schon 600 Bewerbungen!

Großer Zulauf für den Porno-Aufruf von Wut-Veganerin Raffaela Raab

Nicht einmal einen Monat ist es her, das Wut-Veganerin Raffaela Raab eine kleine Bombe platzen lies. Zwar kennt man die engagierte Wienerin in erster Linie durch ihren Einsatz für Veganismus und Tierrechte, doch macht Raab schon seit längerer Zeit auch mit ihrem zweiten Betätigungsfeld von sich reden.

Wer wird neuer Drehpartner

Auf der "Erotik"-Plattform Only Fans ist Raab seit einiger Zeit aktiv und dies mehr als erfolgreich. Einziges Problem, der (ehemalige) Dreh-Partner scheint abgesprungen zu sein und so muss dringend Ersatz gefunden werden. So wird seit Ende Oktober fleißig nach einem 'Lückenfüller' gecastet und das scheinbar mit Erfolg.

Bereits 600 Bewerbungen

In den vergangenen 4 Wochen sind jedenfalls schon 600 Bewerbungen eingetrudelt und das trotz anspruchsvollen Anforderungen die Raab an ihren zukünftigen Dreh-Partner stellt.

Du musst vegan sein! (Sex-Boykott von nicht Veganern)

Du musst ihr gefallen (gepflegt & sportlich)

Du brauchst einen Ständer auf dem sie ordentlich 'spaß' haben kann (Stichwort 'Pferdeschwanz')

Vor allem aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) trudelten die Bewerbungen ein. Nun wird gesichtet und aussortiert, denn bis Weihnachten soll der neue Drehpartner gefunden werden.

Video zum Thema: Wutveganerin sucht Drehpartner für OnlyFans

Bewerbung weiterhin möglich

Wer noch Interesse hat sich zu bewerben, kann dies weiterhin unter "drehpartner@wildeveganerin.de" tun. Und keine Angst, es ist auch möglich bei den Aufnahmen sein Gesicht nicht zu zeigen und sich lediglich in der 'POV' Perspektive filmen zu lassen.