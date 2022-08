Jan Karras (57), Kampfsportler und Til-Schweigers-Bodyguard, wurde tot in einem 20-Euro-Hotel in Uganda aufgefunden.

Der ehemalige Hamburger Türsteher (2,01 Meter) fand in Uganda seine neue Berufung – er half Waisenkindern in Afrika. Jan war vor drei Wochen erneut in die Hauptstadt Kampala geflogen, hatte in einem Slum einen 10 000-Liter-Wassertank installiert, für ein Waisenhaus eine Küche mit Herd eingebaut. Die afrikanischen Kinder liebten den Kampfsportler, nannten ihn „Musungu“ (großer weißer Mann)

Todesursache unbekannt

Ein guter Freund von Jan erzählt: „Wir sind von der Deutschen Botschaft in Kampala über den Tod von Jan informiert worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte er um 2.20 Uhr morgens noch eine WhatsApp geschickt.“ Und weiter: „Weil er um 9.30 Uhr einen Termin hatte und nicht zu erreichen war, hatten die Waisenhaus-Betreiberinnen Asha und Rukiya das Hotelzimmer von Jan aufgesucht und ihn auf dem Bett leblos vorgefunden. Die Polizei konnte kein Fremdverschulden feststellen. Es wird in dem einzigen Krankenhaus vor Ort eine Obduktion vorgenommen. Es war wohl Herzversagen.“

Seine Ex-Freundin Virag Paró (41) sagt: „Zusammen mit der Familie und Freunden versuchen wir, die Leiche schnell nach Hamburg zu überführen.“

Auch Filmstar Til Schweiger (59) erreichte die schreckliche Nachricht. „Wir sind alle zutiefst erschüttert. Jan war ein besonderer Mensch, der noch so viele Pläne hatte.“