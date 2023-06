Schock über den Wolken: Pilot erlebt blutige Überraschung

Ein Flug über Ecuador endete für Pilot Ariel Valiente in einem wahren Albtraum. Während er mit seinem Agrarflugzeug über die Provinz Los Rios flog, durchbrach plötzlich ein gigantischer Vogel die Windschutzscheibe und blieb stecken. Valiente war schockiert, doch anstatt in Panik zu geraten, griff er sofort zum Handy und filmte die Situation.

In Vinces, Los Ríos province of Ecuador, a huge bird struck through the windshield of a crop duster plane mid-air. Fortunately, the pilot Ariel Valiente managed to control the situation.#aircraft #safety #aviation pic.twitter.com/73MeyIaw5s