Diese grausame Tierquälerei war einst beliebter Sport

Das "Diving Horse"-Spektakel sorgte im 19. Jahrhundert für Aufsehen. Pferde sprangen von einer Plattform aus bis zu 20 Metern Höhe ins Wasser. Ein historisches Video dokumentiert die grausame Praxis, bei der Pferde und Reiter nicht selten verletzt wurden.

Sport durch Zufall erfunden

William Frank Carver erfand diese "Attraktion" nach einem Unfall mit einem einstürzenden Steg. Um das Ganze spektakulärer zu gestalten, wurden auch Frauen auf die Pferde gesetzt. Doch die riskante Aktion endete oft mit schweren Kopfverletzungen. Sonora Carver, eine berühmte US-Amerikanerin, erblindete bei einem Sprung, sprang jedoch jahrelang weiter, ohne dass ihr Publikum von ihrer Erblindung wusste.

Trotz Tierschutzprotesten konnte das "Diving Horse"-Spektakel bis in die 1970er Jahre auf dem Steel Pier bewundert werden. Kurze Comebacks in den 1990ern und 2012 endeten in Misserfolgen. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte von Atlantic City.