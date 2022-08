Steckte 10 Tage fest: Ärzte entfernen Stahlbecher aus Hintern eines Mannes

Lokalen Medien zufolge brachten die Familienangehörigen des Mannes ihn sofort ins Krankenhaus, als sie davon erfuhren.

Ein skurriler Vorfall ereignete sich in Indien. Ein Mann bekam von Freunden im Zuge eines Trinkspiels einen Stahlbecher in seinen Hintern eingeführt, konnte diesen dann nicht mehr entfernen und lebte 10 Tage lang mit dem Becher im Inneren. Der Mann meldete den Vorfall nicht sofort, weil er Angst hatte, sich zu blamieren.

Der Becher mit einem Durchmesser von 8 cm und einer Länge von 15 cm wurde in einem örtlichen Krankenhaus chirurgisch entfernt. Berichten zufolge kam es zu der unglücklichen Situation, als die Freunde des Opfers zugaben, dass sie ihm den großen Stahlbecher im Rahmen eines "Streiches" in den Enddarm eingeführt hatten, während er sich in einem "betrunkenen Zustand" befand.

Der Mann wurde von seinen Familienmitgliedern ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie von dem schockierenden Vorfall erfahren hatten, berichteten lokale Medien.

Operation notwendig

Eine Röntgenuntersuchung im MKCG Medical College and Hospital in der Stadt Berhampur ergab, dass der Becher in seinem Darm steckte. NDTV India bestätigte, dass der Becher nach zehn Tagen entfernt wurde, als der Magen des Mannes anschwoll, da er seit dem Vorfall keinen Stuhlgang mehr hatte.

Die Ärzte hatten zunächst versucht, den Becher durch das Rektum zu entfernen, waren dann aber aufgrund der Größe des Objekts gezwungen, eine Operation durchzuführen.

Der Mann erholt sich derzeit im Krankenhaus von der Operation und soll stabil sein. Er wird noch vier bis fünf Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.