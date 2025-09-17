Über 10 Meter: Mann züchtet größte Sonnenblume der Welt

Im US-Bundesstaat Indiana (USA) hat ein Mann eine Sonnenblume gezüchtet, die alle bisherigen Größenrekorde übertrifft.

Alex Babich, ursprünglich aus der Ukraine, lebt seit mehr als 30 Jahren in den Vereinigten Staaten und arbeitet dort als Landschaftsgärtner und Verkäufer von Saatgut. Nun ist er offiziell im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen.

Die Rekord-Sonnenblume aus den USA

Die riesige Pflanze misst 10,90 Meter und ist damit deutlich höher als die bisherige Rekordhalterin von Hans-Peter Schiffer aus Nordrhein-Westfalen (Deutschland). Schiffer hatte 2014 mit 9,17 Metern die Spitze erreicht – bis Babich mit seiner Pflanze den Rekord brach.

Sein Sohn gab der der Pflanze den Namen „Clover“. © Facebook/Alex Babich

Die Vermessung in Babichs Garten fand im Beisein von rund 85 Gästen statt. Unter ihnen waren Fachleute einer Universität in Indiana sowie Vertreter der Bezirksverwaltung.

Emotionale Worte des Züchters

Für Babich ist die Sonnenblume mehr als nur eine Pflanze. „Ich werde eines Tages sterben, aber die Geschichten über diese Blume werden weiterleben. Das ist sehr emotional“, erklärte er gegenüber Journalisten.

Zur Vermessung kamen mehr als 80 Gäste in den Garten des Züchters. © Facebook/Alex Babich

Sein zehn Jahre alter Sohn gab der Pflanze schließlich ihren Namen: „Clover“ (englisch für Kleeblatt). Passend dazu legte der Junge vierblättrige Kleeblätter an den Fuß der Pflanze, um ihr Glück beim Wachsen zu bringen.

Die Rekord-Sonnenblume von Alex Babich ragt über 10 Meter in den Himmel. © Facebook/Alex Babich

Verbindung zur Heimat Ukraine

Die Sonnenblume hat für Babich auch eine persönliche Bedeutung. In der Ukraine gilt sie als Symbol des Landes. Seit dem Jahr 2015 baut er Sonnenblumen in großem Stil an, zunächst mehr aus Leidenschaft, später mit dem Ziel, immer größere Pflanzen zu ziehen.

Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 wurde seine Arbeit noch stärker von der Liebe zur Heimat geprägt. „Wir beten einfach, dass der Krieg endet, dass das Töten aufhört“, sagte Babich. Seine Sonnenblumen sollen auch als Zeichen für Frieden und Zusammenhalt verstanden werden.