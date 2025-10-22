Unerträglich: Müffel-Jause zwingt Airbus zu Notlandung

Ein Flug von Kalifornien nach Utah endete vorzeitig, weil ein unangenehmer Geruch in der Kabine auftrat. Es handelte sich nicht um technische Probleme oder Turbulenzen, sondern um den Gestank von mitgebrachter Nahrung eines Passagiers.

Kurz nach dem Start bemerkte die Crew einen starken, unangenehmen Geruch, wie der US-Sender KSL berichtet. Schnell stellte sich heraus, dass die Ursache nicht aus der Bordküche stammte, sondern von einem Passagier mitgebrachten Essen. Um den anderen Passagieren nicht fast zwei Stunden lang diesen Geruch auszusetzen, entschieden die Flugbegleiter gemeinsam mit den Piloten, das Flugzeug zurück nach Los Angeles zu bringen.

Sicherer Rückflug

Das Flugzeug vom Typ Airbus A321neo landete ohne Zwischenfälle wieder in Los Angeles. An Bord befanden sich 189 Passagiere sowie zwei Piloten und vier Flugbegleiter. Delta Airlines erklärte dazu: „Unsere Crew hat die üblichen Verfahren befolgt, um nach Auftreten eines unangenehmen Geruchs an Bord sicher nach Los Angeles zurückzukehren.“

Weiterreise nach Utah

Die Passagiere wurden auf einen späteren Flug umgebucht und erreichten schließlich mit einiger Verspätung ihr Ziel in Utah.