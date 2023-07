Unfassbar: Pensionist bei Sex mit Kuh erwischt

Nachdem das Video viral gegangen war nahm die örtliche Polizei den 65-jährigen Sanitärarbeiter am Freitag fest.

Der Rentner wurde erwischt, als die Aufnahmen viral gingen und in Indien für Aufsehen sorgten. Die Polizei ist auf der Suche nach den betroffenen Kühen, nachdem ein Rentner verhaftet wurde, nachdem ein Video, das ihn beim Sex mit mindestens zwei der Tiere zeigt, viral ging.

Video ging viral

Nachdem das Video viral gegangen war nahm die örtliche Polizei den 65-jährigen Sanitärarbeiter am Freitag fest. Berichte über Männer, die sexuelle Handlungen mit Kühen vornehmen, sind in Indien ungewöhnlich häufig, und in diesem Monat gab es bereits eine Handvoll Verhaftungen in ganz Indien.

© Hawaldarpura Police

Der Vorfall ereignete sich in Hawaldarpura in der Stadt Wardha, in der Nähe eines Gebiets, in dem neben einigen alten Toilettengebäuden der Regierung Müll abgeladen wird. Später stellte sich heraus, dass der Täter ein Krebspatient ist, und die Polizei teilte der Nachrichtenseite mit, dass seine Verwandten behaupteten, er sei auch psychisch krank, aber noch keine Beweise dafür vorgelegt haben.