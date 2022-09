Verrückt: Mann wird nach einem Döner Millionär

Es sind Geschichten, die nur der Zufall schreiben kann. Durch einen Besuch in einem Döner-Laden wurde ein Franzose zum Multimillionär.

Diesen Döner wird ein Franzose (60) nie wieder vergessen. Der Snack war im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Denn während ein Mann auf einen Döner wartete, kramte er nach Kleingeld in seiner Hosentasche. In eben dieser fand er einen alten Lotto-Schein, der er noch nicht einlöste.

Während der Franzose auf den Döner warten musste, löste er bei der nächsten Annahmestelle den Tipp ein und konnte sein Glück nicht fassen. Er war der Hauptgewinner einer vergangenen Ziehung und hatte den Jackpot von rund 4,5 Millionen Euro geknackt.

Zudem stellte sich heraus, dass der Mann den Schein nur noch an diesem Tag einlösen konnte. Am Folgetag wäre der Schein keinen Cent mehr wert gewesen. Zu Hause bei seiner Frau sprach der Mann dann von einem „Gold-Döner“. Diesen Besuch in dem Kebab-Lokal wird der Mann aber auf alle Fälle nie mehr vergessen.