Verschwundener Bergsteiger ignorierte rettende Anrufe, weil Nummer unterdrückt war

Das Team versuchte daraufhin, den Wanderer anzurufen, konnte ihn aber nicht erreichen, so die Behörden.

Ein Wanderer, der sich auf einem Berg in Colorado verirrt hatte, ignorierte wiederholte Anrufe von Rettungskräften und erklärte später, er habe nicht abgehoben, weil die Rettungskräfte mit unterdrückter Nummer angerufen haben.

Mann hob nicht ab

Die Person wurde als vermisst gemeldet, nachdem sie von einer Expedition auf dem Mount Elbert, dem höchsten Berg des Bundesstaates, nicht zurückgekehrt war, teilte die Lake County Search and Rescue mit. Die Suchmannschaften durchkämmten das Gebiet am folgenden Tag, konnten den Wanderer aber nicht finden, so die Behörden.

Das Team versuchte daraufhin, den Wanderer anzurufen, konnte ihn aber nicht erreichen, so die Behörden. Erst nach 24 Stunden konnte der Bergsteiger schlussendlich gerettet werden. "Die Person hat wiederholte Anrufe von uns ignoriert, weil sie die Nummer nicht kannte", schrieben die Retter auf Facebook.