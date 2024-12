Und, in welchem Punkt werden Sie sich dieses Jahr schuldig machen?

Weihnachtsfeiern sind ein schöner Abschluss am Ende eines jeden Jahres. Essen, trinken, tanzen: Man kommt feierlich zusammen, kann auf den einen oder anderen Erfolg anstoßen und es sich in entspannter Atmosphäre gut gehen lassen.

Mehr zum Thema

DAS sind die schlimmsten No-Gos

Doch Partys im Firmenumfeld bergen auch Gefahren, Fettnäpfchen, in die es sich leichter als an denkt treten lässt... Wir haben die kritischsten Punkte gesammelt, die größten No-Gos, die auf einer solchen Feier passieren können. Was ist Ihr schlimmster Alptraum? Stimmen Sie ab!

Alkohol: Ein bisschen trägt bei, eine gute Stimmung zu schaffen, zu viel macht hemmungslos. Und wenn es mehr als das ist, dann kann schon mal ein Filmriss passieren. Also Achtung! Besser ein bisschen zurückhalten, als es später zu bereuen...

© Getty Images ×

Schmusen (und mehr): Sich näher zu kommen ist an sich sehr schön, aber es gibt Grenzen. Wie weit ein Flirt gehen darf, das muss wohl überlegt sein. Besonders, wenn man vergeben ist. Also besser nichts überstürzen und sich mit klarem Kopf fragen, ob man seine Kollegin, Kollegen wirklich sooo gerne hat...

© Getty Images ×

Gehaltsverhandlungen: haben auf Feiern keinen Platz. Die sollten mit einem Termin, unter Tags und klarem Kopf geführt werden. Besser DANACH zusammen feiern.

© Getty Images ×

Handgreiflichkeiten: Vorsicht an alle, die mit ein bisschen Alkohol aggressiv werden. Zügelt eure Gefühle! Bloß keinen Streit oder gar eine Schlägerei anfangen.

© Getty Images ×

Overdressed: sein ist für viele ein Fauxpas. Bitte an die Vorgaben anpassen! Fad muss das Outfit ja trotzdem nicht sein.

Fazit: Ein paar Regeln zu beachten, hat sich bewährt. Dann wird die Firmenfeier zu einem lustigen Event ohne Katzenjammer am nächsten Tag.