× Weihnachtsbaum aufstellen: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Alle Jahre wieder... tauchen beim Aufstellen des Christbaums ein paar Fragen auf. Damit alles gut klappt und die Tanne bis Heiligabend grün bleibt, sollten Sie unbedingt die folgenden Fehler vermeiden.

Bis Ende Dezember steht der Weihnachtsbaum in den meisten Wohnzimmern und verbreitet festliche Stimmung. Doch schon die Suche nach der perfekten Tanne kann eine Herausforderung sein. Ist der Baum endlich gefunden, stellt sich die nächste Frage: Wie wird er richtig aufgestellt, damit er möglichst lange schön bleibt? Wann sollte man ihn aufstellen? Wo ist der ideale Standort? Und wie vermeidet man häufige Fehler? Mit diesen Tipps gelingt es Ihnen, Ihren Christbaum optimal in Szene zu setzen, so dass Sie auch noch nach Heiligabend Freude daran haben.

Weihnachtsbaum aufstellen: Drei häufige Fehler

© Getty Images ×

Fehler 1: Den Weihnachtsbaum zu früh aufstellen

Wann ist der richtige Zeitpunkt, den Weihnachtsbaum aufzustellen? Hier scheiden sich die Geister, denn einen richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Während manche Haushalte ihn schon Anfang Dezember schmücken, wird er in anderen Wohnungen erst an Heiligabend aufgestellt. Je nachdem, wie lange der Baum Teil der Feierlichkeiten sein soll, sollten Sie den Kauftermin entsprechend planen. Die meisten Nadelbäume halten bei Zimmertemperatur etwa zwei bis drei Wochen, bevor sie ihre Nadeln verlieren. Wird der Baum zu früh aufgestellt, könnte er bereits zum Fest nicht mehr in seiner ganzen Pracht erstrahlen.

Fehler 2: Baum nicht akklimatisieren lassen

Die meisten Weihnachtsbäume werden vor dem Kauf im Freien gelagert und sind an kalte Temperaturen gewöhnt. Ein plötzlicher Wechsel in die warme Wohnung kann jedoch dazu führen, dass der Baum schneller austrocknet. Kaufen Sie den Baum idealerweise nur wenige Tage vor dem Aufstellen und geben Sie ihm Zeit, sich langsam an die neue Umgebung zu gewöhnen. Lagern Sie ihn zunächst an einem kühlen Ort wie dem Keller, der Garage oder einem unbeheizten Flur. Nach ein bis zwei Tagen hat er sich an die wärmeren Temperaturen gewöhnt und kann ins Wohnzimmer gebracht werden.

Fehler 3: Der falsche Standort

Die Wahl des richtigen Standorts beeinflusst nicht nur die Optik, sondern auch die Lebensdauer des Weihnachtsbaums. Vermeiden Sie Plätze direkt am Fenster, da Sonnenlicht den Baum austrocknen kann. Noch wichtiger: Halten Sie Abstand zu Heizquellen wie Radiatoren oder Kaminen, da die warme Luft die Nadeln schneller austrocknet und die Brandgefahr erhöht. Ein kühlerer Platz, etwa in der Nähe einer Balkontür, in einer Raumecke oder in der Mitte des Zimmers, ist optimal, um den Baum länger frisch zu halten.