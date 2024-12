× Christbaum kaufen: Auf diese Tipps sollten Sie achten

Ob mit glänzenden Kugeln, traditionellen Strohsternen, schimmerndem Lametta oder funkelnden Lichterketten geschmückt – ein Christbaum gehört zum Weihnachtsfest dazu. In Österreich werden jährlich etwa 2,8 Millionen Christbäume verkauft. Wir verraten die besten Tipps für den Kauf.

Rund 1.000 heimische Betriebe produzieren jedes Jahr Christbäume für das Weihnachtsfest. Die Nordmanntanne ist dabei die beliebteste Wahl. Während an einigen Standorten bereits Anfang Dezember der Verkauf startet, beginnt der große Christbaumverkauf offiziell am 12. Dezember. Damit Ihr Baum an Heiligabend noch frisch und grün ist, sollten Sie jedoch bereits beim Kauf einige Punkte beachten.

Herkunftsschleife garantiert heimische Qualität

Eine Herkunftsschleife zeigt, ob der Baum aus Österreich stammt. Die Schleifenfarbe variiert je nach Bundesland und dient als Gütesiegel. Sie garantiert, dass der Baum unter strengen Qualitätsstandards produziert wurde.

© Getty Images ×

Kurze Transportwege für längere Frische

Heimische Christbäume haben meist nur kurze Transportwege von durchschnittlich 40 Kilometern. Zum Vergleich: Bäume aus Nordeuropa legen oft über 1.000 Kilometer zurück. Regionale Christbaumkulturen tragen außerdem zum Umweltschutz bei, gleichen das Kleinklima aus, bieten Lebensraum für Tiere und stärken die Wirtschaft in ländlichen Regionen.

Österreicher bevorzugen Naturbäume

Während Deutsche oft auf Christbäume aus Holz oder Plastik zurückgreifen, bevorzugen Österreicher "echte" Bäume aus der Natur. Neben ihrer Umweltfreundlichkeit sorgen Naturbäume auch für eine weihnachtliche Atmosphäre, die besonders durch den angenehmen Duft der Nadeln unterstrichen wird. In Deutschland setzen etwa 40 % der Haushalte auf Plastikbäume, in Österreich sind es lediglich 10 %.

© Getty Images ×

Christbäume finden und reservieren

Viele Österreicher kaufen ihren Baum am liebsten bei lokalen Verkaufsständen. In Wien und anderen größeren Städten startet der Verkauf traditionell am 12. Dezember. Ab Hof-Stände bieten die Möglichkeit, Bäume bereits Anfang Dezember zu erwerben oder einen Wunschbaum auszuwählen und zu reservieren. Dieser wird dann frisch vor Weihnachten geschnitten.

Auf der Website www.weihnachtsbaum.at finden Sie Verkaufsstandorte in Ihrer Nähe sowie praktische Pflegetipps für den Baum.

Pflege-Tipps für ein langes Fest

Damit Ihr Baum bis Heiligabend knackig grün bleibt, sollten Sie ihn nach dem Kauf im Freien aufbewahren und in ein Gefäß mit Wasser stellen. Falls Sie echte Kerzen verwenden, sollten Sie besonders auf die Brandgefahr achten: Lassen Sie den Baum niemals unbeaufsichtigt, wenn die Kerzen brennen.

Mit diesen Christbaumkauf-Tipps wird Ihre Tanne zum perfekten Mittelpunkt eines gelungenen Weihnachtsfests.