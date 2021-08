Violettes Eis für den Sommer

Leuchtend violett und voller Vitamine ist das trendige Ube Eis. Es wird aus der asiatischen Yamswurzel hergestellt, schmeckt lecker und sieht super aus. Vor allem im Sommer sorgt Ube Eis für Erfrischung – Sie können diese Eissorte ganz einfach zuhause herstellen!

Es gibt verschiedene Möglichkeiten dieses Eis selbst zu machen. Eine Eismaschine brauchen Sie aber nicht unbedingt!

Was ist Ube?

Ube ist der Begriff für die Yamswurzel. Diese Wurzel kommt aus dem asiatischen Raum und wird dort auch schon seit langer Zeit für die Zubereitung von optisch ansprechenden Essen genutzt, denn die Wurzel weist eine intensiv violette Farbe auf, die auch auf andere Lebensmittel übertragen werden kann. So werden zum Beispiel Frischkäse, Desserts oder eben auch Eiscreme eingefärbt. Doch nicht nur optisch gesehen ist Ube einzigartig. Die Wurzel steckt außerdem voller Vitamine und Mineralien und regt außerdem den Stoffwechsel an – ein echtes Superfood!

Geschmacklich erinnert die Yamswurzel an Süßkartoffeln. Viele verbinden den Geschmack auch mit Vanille, weißer Schokolade oder sogar Kokos. Somit eignet sich Ube als perfekte Basis für Desserts.

Ube Eis mit Wurzel

Die klassische Weise Ube Eis herzustellen ist mithilfe der Wurzel selbst. Dazu benötigen Sie nur die Wurzel – die in asiatischen Läden oder auch online relativ günstig erhältlich ist -, Kondensmilch und Schlagobers. Die Wurzel einfach schälen und in Stücke schneiden, in einem Topf mit kochendem Wasser garen und anschließend pürieren. Danach das Püree mit Kondensmilch und geschlagenem Obers vorsichtig mischen und anschließend einfrieren. Nach etwa vier Stunden sollte das Eis gefroren sein und schon können Sie das leckere Dessert mit violetter Farbe genießen.

Ube Eis mit Pulver und Extrakt

Eine andere Möglichkeit die Eiscreme zuzubereiten ist mit Ube Pulver und Ube Extrakt. Diese zwei Zutaten findet man ganz einfach online. Außerdem benötigen Sie Milch, Kondensmilch, Butter und Schlagobers. Die Milch und die Butter mit Ube Pulver etwa 15 Minuten köcheln lassen bis die Masse verdickt. Dann den Ube Extrakt hinzufügen und die Mischung abkühlen lassen. Anschließend ist die Zubereitung der Eiscreme wieder ähnlich der vorher erwähnten Variante. Einfach die Kondensmilch mit der Ube Paste mischen und den geschlagenen Obers unterheben, das Ganze in ein Gefäß füllen und anschließend für ein paar Stunden in den Gefrierschrank geben.

Um Luftblasen in der Eiscreme zu verhindern können Sie den Behälter mehrmals vorsichtig auf den Tisch oder auf die Arbeitsplatte klopfen.

Mit einer Zubereitungszeit von 20 Minuten und einer Gefrierzeit von 4 Stunden ist das Ube Eis schnell hergestellt. Wer schon in den frühen Morgenstunden eine Abkühlung benötigt, kann die Eiscreme am Abend herstellen und direkt nach dem Aufstehen genießen!