× FELIX 2022: Das Wirtshausfestival

Bereits zum dritten Mal verwandelt das Wirtshausfestival die Region Traunsee-Almtal in eine Bühne für Genussevents aller Art.

2022 findet das Wirtshausfestival von 25. März bis 1. Mai statt. Highlights des Festivals sind zwei Geburtstage. 4-Haubenkoch Lukas Nagl und Familie Gröller feiern 10 Jahre Restaurant Bootshaus in Traunkirchen: 10 Spitzenköche, die das Bootshaus im letzten Jahrzehnt begleitet haben, kreieren das 10-Gänge-Menü am 25. März. Mit Kulinarik Stars wie Spitzenköchin Haya Molcho wird unter dem Motto 1000 und eine Nacht am 16. April das 1001-jährige Jubiläum des Klosters Traunkirchen gebührend gefeiert. Inmitten des geschichtsträchtigen Ortes findet zudem am 26. März die Veranstaltung brain food mit Gastkoch Paul Ivic statt und am 2. April wird das Thema asiatische Klosterküche gemeinsam mit den Starköchen vom Restaurant Mochi umgesetzt, die dieses Jahr ebenso 10-jähriges Jubiläum feiern.

Auch die Wirtshaus Poststube 1327 lädt zum Verweilen ein.

Festival-Highlights

Sautanz

Am 20. April ist Spitzenkoch Max Stiegl zu Gast im Wirtshaus Poststube 1327. Dabei wird das ganze Tier genossen – weil Fleisch viel zu wertvoll ist, um vergeudet zu werden, und es der Respekt vor dem Tier gebietet, alles zu nutzen: vom Rüssel bis zum Ringerl.

Alpin-Asiatische

Fusionküche

Küchenchef Patrick Paß und sein Sushi-Meister Rico Raßbach vom Restaurant Fritz & Friedrich im Hotel Riegele Royal in Obertauern bringen ihre Alpine-Asian-Fusionküche ins Salzkammergut. Im revitalisierten Alten Sudhaus der Brauerei Schloss

Eggenberg tischen sie am

26. und 27. April ein spannendes Menü auf.

Ostermarkt

Wie jedes Jahr findet traditionell eine Woche vor Ostern (8., 9. und 10. April) der Ostermarkt am Rathausplatz in Gmunden statt. Eine bunte Palette verschiedenster Köstlichkeiten gibt es zum Kennenlernen, Verkosten und mit-nach-Hause-Nehmen. Schließlich stehen die

Ostertage vor der Tür!

Details zu allen Veran­staltungen und Tickets:

www.wirtshausfestival.at