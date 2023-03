× Für alle Eisfans: Ben&Jerrys verschenkt wieder Eis!

Am 3.4.2023 ist es wieder so weit. Der Ben&Jerrys 'Free Cone Day' am Badeschiff am Schwedenplatz steht wieder an. Alle Eisfans können vorbeikommen und sich mit einem Gratis-Eis abkühlen.

Ab 17:00 wird der Ben&Jerrys Stand auf dem Badeschiff seine Pforten öffnen und insgesamt über 1.200 Shorties (kleine Eisbecher) an alle Personen verschenken, die es rechtzeitig zum Stand schaffen.Hier geht es zum Event. Mit dabei sind auch ein paar Hundert Shorties des ganz neuen Ben & Jerry’s Dulce De-lish, sowie der beliebte Peace Pop am Stiel und der vegane Shorty Cookies on Cookie Dough. © oe24 × © oe24 × Der Anlass für die Verteilaktion ist zudem ein besonderer. Ben & Jerry’s feiert dieses Jahr den 45. Geburtstag. 1978 gründeten die beiden New Yorker Ben Cohen und Jerry Greenfield das Unternehmen.



Neues Sortiment für 2023 Doch auch neben dem "Ben & Jerry's Free Cone Day" Anfang April wird es für die Kunden neue Sorten zum Ausprobieren geben. Es werden nämlich mit Sundaes-Range, Dulce De-lish und Choco-Lotta Cheesecake drei neue Sorten angeboten. © Ben&Jerrys Das neue Cheesecake-Eis beinhaltet schokoladige Stücke und schokoladige Keks-Strudeln, gekrönt mit Schokoladen-Schlag-Eiscreme. × © Ben&Jerrys Die Phishfood-Sorte enthält milchfreies gefrorenes Schokoladeneis mit klebrigen Marshmallowstücken und Karamellfisch. × © Ben&Jerrys Die Sorte Dulce De-Lish enthält Gesalzenes Karamelleis mit Karamellstückchen. Zudem ist Schokoladeneis und Schokoladenstückchen enthalten. × Dazu kommt die Kultsorte PhishFood als vegane Variante zurück in die Kühlregale. Mit den neuen Sorten steht einem leckeren Eis-Sommer nichts mehr im Wege.