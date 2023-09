× 22. & 23. September: Ginmarkt & Rumfestival in Wien

Am 22. und 23. September 2023 finden in der Wiener Ottakringer Brauerei das Vienna Rumfestival und der Ginmarkt statt. Zwei Events, die keiner versäumen sollte, der davon träumt seinen Rum- und Gin-Horizont zu erweitern.

Österreichs größtes Spirituosenfestival startet nächste Woche: Am 22. und 23. September 2023 wird die Ottakringer Brauerei wieder zum Mekka für alle, die Gin oder Rum lieben. Seite an Seite wird gefeiert und es ist möglich, ganz in einer der beiden Welten zu versinken oder auch beide Festivals zu besuchen.

Hunderte Sorten aus aller Welt können in stimmungsvoller Atmosphäre bei gutem Essen, kubanischer Live-Musik und DJ-Sounds entdeckt werden. Einen Besuch sind die Events definitiv wert.

© Alexander Felten ×

Das Angebot ist einzigartig, die Stimmung ausgelassen und die Expertise groß. Immerhin geben sich hier die großen Marken, genauso wie Newcomer, allesamt Besonderheiten ihres Fachs, ein Stelldichein und präsentieren verschiedenste Gustoschluckerl und Raritäten zur Verkostung.

Neben den Klassikern ist wieder viel Neues mit dabei. Hinzu kommen unterschiedliche Tonic- und Filler-Varianten, womit auch für das perfekte Rundherum gesorgt ist. Übrigens nicht nur im Glas. DJ-Sounds und Live-Musik, eine outdoor Food&Bar Area und Rahmenprogramm sorgen für Atmosphäre und Stimmung.

© Alexander Felten ×

Am 22. und 23. September wird jedenfalls viel Wissen rund um Gin und Rum in der Ottakringer Brauerei zusammengetragen und natürlich wird verkostet, gestaunt, erlebt und gefeiert. Internationale Aussteller*innen reisen an und präsentieren exklusive Marken. Egal ob spicy, frisch, würzig oder lieblich, hier kommt jeder auf seine Kosten. Ein Freudentanz am Gaumen rund um Gin und Rum!

© Alexander Felten ×

Tickets sichern

Wer noch mit dabei sein möchte, sollte sich rasch Karten sichern. Die Abend-Zeitslots beim Rumfestival sind bereits ausverkauft und die Nachfrage ist hoch. Tickets sind auf www.spiritsfestivals.at sowie in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen erhältlich.