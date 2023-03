× 23.3.-6.4.: Wachau Gourmetfestival

Die Wachau ist eine der zauberhaftesten Landschaften Österreichs und zu Recht UNESCO Welterbe.

Das Wachau Gourmetfestival hat sich in den vergangenen Jahren international im Reigen der großen Genussevents etabliert und wird heute längst in einem Atemzug mit den Festivals in St. Moritz, im Rheingau und mit anderen Benchmarks genannt. Das liegt zum einen an der besonderen Struktur mit den zahlreichen Top-Betrieben der Region als Locations und der breiten Ausrichtung mit Gourmetangeboten für Einsteiger bis hin zu High-end-Events. Zum anderen begründet sich der Erfolg auf das Engagement internationaler Top-Küchenchefs und Spitzenwinzer, die die Positionierung des wachau GOURMETfestivals über Österreichs Grenzen hinaus prägen und tragen. Die Vernetzung der Gourmetregion Wachau mit einer der weltbesten Weißweinregionen in einem der schönsten Flusstäler Europas bildet das Rückgrat des Festivals. Die Wachau ist zudem eine der attraktivsten Tourismusregionen Österreichs. Weitere Infos und Programm: wachau-gourmet-festival.at

© Getty Images ×

Programm-Highlights

Dorfer &Friends: Nick Bril ** rockt das Landhaus Bacher 27. März, 18.30 Uhr

Fortsetzung der Event- Serie "Dorfer & Friends": Gastgeberin Susanne Dorfer und Küchenchef Thomas Dorfer holen Belgiens frisch gebackenen Koch des Jahres 2023 Nick Bril ins Landhaus Bacher nach Mautern.

Sterne Gala mit Dieter Koschina &Sommelier-Weltmeister Marc Almert 31. März, 19.00 Uhr

Große Sterne Gala mit spannenden Signature Gerichten by Dieter Koschina - vieles neu interpretiert, dazu unerreichte Klassiker - auf Relais &Châteaux Schloss Dürnstein.

Grande Dame Lisl Wagner-Bacher: 40 Jahre "Koch des Jahres" 1. April, 18.30 Uhr

Lisl &Thomas laden zu einem großen Abend der Landhaus-Geschichte ein. Signature Dishes aus 40 Jahren mit kreativen Interpretationen und Weinen aus dem legendären Weinkeller.

Bordeaux-Gala von &mit Château Angélus 6. April, 19.00 Uhr

Stéphanie de Boüard-Rivoal, Miteigentümerin und Generaldirektorin des legendären Bordelaiser Château Angélus aus Saint-Émilion, höchstpersönlich wird durch dieses einmalige Genussfest auf Schloss Dürnstein führen!