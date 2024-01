Diese Lebensmittel sollten nicht in der Mikrowelle aufgewärmt werden.

Bleibt vom Essen etwas übrig, wandert es meist am nächsten Tag in die Mikrowelle. Während die meisten Nahrungsmittel ohne Probleme in die Mikrowelle können, sollten manche Gerichte jedoch möglichst nicht darin erhitzt werden.

Für viele gilt die Devise: Vorkochen, aufwärmen, Zeit sparen. In unserem vollgepackten Alltag ist die Mikrowelle oft unser bester Freund. Doch hier ist Vorsicht geboten! Denn so praktisch es auch ist, die Reste vom Vortag zu verwerten, so gefährlich kann es auch sein. Einige Lebensmittel entwickeln in der Mikrowelle schädliche Stoffe und können zu Magenbeschwerden führen.

Diese Lebensmittel sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden

Spinat

Spinat sollte man kein zweites Mal aufwärmen, denn Spinat enthält viel Nitrat, welches sich bei Raumtemperaturen in gesundheitsschädliches Nitrit umwandelt. Beim Verzehr können sich krebserregende Nitrosamine bilden und zu Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen führen.

Wenn der Spinat nach dem Kochen schnell kühl gestellt wird, können sich Bakterien nicht so leicht vermehren und man kann den Spinat ein zweites Mal erhitzen.

Kartoffeln

Werden Kartoffeln nicht sofort verzerrt oder direkt in den Kühlschrank gegeben, können sich Bakterien oder Sporen bilden. Beim Erhitzen in der Mikrowelle werden die Bakterien oft nicht abgetötet, was zu starken Magen-Darm-Beschwerden führen kann. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie Kartoffeln nicht in der Mikrowelle aufwärmen, sondern im Topf. Achten Sie darauf, die Kartoffeln mehrere Minuten einer Temperatur von über 70° C auszusetzen. Zudem müssen sie gleichmäßig erwärmt werden.

Pilze

Auch Pilze können bei Raumtemperatur unverträgliche Stoffe bilden, die bei wiederholtem Erwärmen zu Übelkeit und Durchfall führen können. Am besten füllt man die Reste direkt nach dem Essen in ein sauberes Gefäß und lagert sie im Kühlschrank. Diese sollten innerhalb der nächsten 2-3 Tage verbraucht werden, ansonsten ist Einfrieren eine gute Alternative.

Hähnchen

Wärmt man ein kaltes Hähnchen ein zweites Mal auf, verändern sich die Proteinstrukturen im Fleisch und der Magen kann sie nicht mehr richtig spalten. Zudem können sich Salmonellen bilden, die in der Mikrowelle nicht abgetötet werden. Im schlimmsten Fall riskiert man eine Salmonellenvergiftung.

Gekochte Eier

Gekochte Eier sollten auf keinen Fall wieder in der Mikrowelle erwärmt werden, denn das könnte zu einer Explosion führen. Durch die Mikrowelle entsteht ein Druck im Ei und es kann dann aufplatzen. Außerdem können sich Salmonellen auf dem gekochten Ei sammeln, was zu Magenbeschwerden führen kann.