Diese Lebensmittel sollten Sie niemals einfrieren

Während man viele Lebensmittel problemlos einfrieren kann, gibt es auch einige, die nichts in der Gefriertruhe zu suchen haben.

Viele kennen das Problem: Nach dem Kochen bleibt etwas von dem Essen übrig, oder man isst dann doch nicht alles von dem, was man eingekauft hat. Im Kühlschrank halten die Lebensmittel meist nicht lang genug. Wer die Lebensmittel nicht verschwenden und wergwerfen möchte, greift in Folge zum Gefrierschrank. Darin lassen sich Lebensmittel einfrieren und zu einem späteren Zeitpunkt auftauen und genießen.

Allerdings sollte man das nicht bei allen Lebensmitteln machen, denn es gibt so einige, die sich nicht für den Gefrierschrank eignen:

1. Wasserreiches Obst und Gemüse

Frisches Obst und Gemüse ist nicht lange haltbar. Doch nicht alle Sorten sollte man einfrieren, vor allem wasserhaltiges Obst und Gemüse können nach dem Auftauen matschig werden und ihre Konsistenz verlieren. Betroffen sind etwa Tomaten, Gurken, Wassermelonen, Blattsalat, Weintrauben und Äpfel.

2. Rohe Eier

Eier gehören ebenso zu den Lebensmitteln, die eine kurzfristige Lebensdauer haben. Diese sollte man jedoch niemals in den Gefrierschrank legen, denn das könnte in einer ganz schönen Sauerei enden. Werden rohe Eier mit Schale eingefroren, dehnt sich die Flüssigkeit aus und sorgt so dafür, dass die Schale zerplatzt.

3. Knoblauch

Auch Knoblauch sollte man besser nicht einfrieren. Im Gefrierschrank verliert er seinen Geschmack. Gleiches gilt übrigens auch, wenn man Knoblauch über einen längeren Zeitraum im Kühlschrank aufbewahrt.

4. Joghurt, Frischkäse und Topfen

Bei Milchprodukten mit hohem Fettgehalt ist Vorsicht geboten. Wer Joghurt einfriert, kann es danach maximal noch als Eis verzehren. Und auch Frischkäse oder Topfen eignen sich nicht für das Gefrierfach, denn nach dem Auftauen werden sie ungenießbar.

5. Parmesan

Auch Hartkäse wie Parmesan sollte man nicht ins Gefrierfach legen. Durch das Einfrieren wird er krümelig und verliert auch seinen Geschmack.

6. Rohe Kartoffeln

Kartoffeln sollte man zumindest im rohen Zustand nicht einfrieren, denn diese werden in dem Prozess süß. Grund dafür ist die enthaltene Stärke, die sich bei zu niedrigen Temperaturen in Zucker umwandelt. Neben dem Geschmack verändert sich auch die Konsistenz und die Kartoffeln werden matschig.

7. Gelatinehaltige Speisen

Süßspeisen die Gelatine enthalten, sollten besser nicht ins Gefrierfach. Puddings, Cremes & Co. verlieren durch die niedrigen Temperaturen Gelatine und dadurch ihre Bindekraft und werden flüssig.