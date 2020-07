Eis für den perfekten Netflix-Abend

Perfekt für die Couch: Die amerikanische Kultmarke Ben & Jerry's präsentiert neue Eissorten.

Daheimbleiben ist das Motto 2020. Dementsprechend cosy präsentieren sich die neuen Eissorten des amerikanischen Feelgood-Eisherstellers Ben & Jerry's. Die vier neuen Pints passen perfekt zum Sofa-Ausklang nach einem Tag im Home Office. "Netflix & Chill’d" (perfekt für eine Streaming-Session), "Waffle Cone Together" (mit Waffelstücken), "Fairway to Heaven" (für ein Karamell-Koma), "moo-phoria Poppin Popcorn" (für Kaloreinbewusste) sowie die "Frozen Chocolate Chip Cookie Dough Chunks" als Snackbegleitung. Und es gibt auch vegane Neuigkeiten: Der Ben & Jerry’s-Bestseller "Cookies on Cookie Dough" ist demnächst auch in der Non-Dairy-Variante erhältlich.

Eis mit gutem Gewissen

Dass man für den Ben & Jerry's-Eisbecher etwas tiefer in die Tasche greifen muss argumentieren die Hersteller mit Fairtrade Standards bei den Zutaten. Ausschließlich nachhaltige Milch und Eier aus Freilandhaltung sollen bei den Produkten verarbeitet werden. Darüber hinaus macht sich das Unternehmen für eine Willkommenskultur in der EU stark und setzt sich aktiv für Integration ein: Die neue Sorte "Waffle Cone Together" wurde von den Gründern Ben Cohen und Jerry Greefield im Rahmen der UNHCR Flüchtlingskonferenz in Genf Ende 2019 vorgestellt und soll Flüchtlingsprojekte unterstützen.

