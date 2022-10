× Frankreich trifft Südsteiermark

Dreamteam. Anna Sattler und ihr französischer Lebenspartner und Sommelier Thomas Ferrand holen die französische Bistroküche ins Wirtshaus am Sattlerhof.

Bon Appetit. Während ihrer Jahre als Restaurantmanagerin in internationalen Sternerestaurants verbrachte Anna neben Städten wie Bangkok, London oder Kopenhagen immer wieder Zeit in Frankreich. Nun ist die Tochter von Spitzenkoch Hannes Sattler aus der weiten Welt zurückgekehrt in den elterlichen Betrieb - mit im Gepäck ihren französischen Lebenspartner Thomas Ferrand. Für neuartige Geschmacksexplosionen à la französische Bistroküche sorgen die beiden Genussexperten im November und Dezember nun mit typischen Gerichten wie Zwiebelsuppe, Foie Gras Terrine oder Ente, begleitet von französischen Weinen und stimmungsvoller Musik aus der "Grande Nation".

Genießerhotel, Restaurant & Wirtshaus

Sattlerhof 8462 Gamlitz

Sernau 2 a

www.sattlerhof.at

© Instagram Sattlerhof ×

Gutes Essen, Wein & eine schöne Zeit

Der Spitzensommelier Thomas Ferrand verrät, wie die Bistro- & Wirtshausküche harmonieren.

Wie lassen sich die Wirtshausküche des Sattlerhofs mit der französischen Bistroküche miteinander verbinden?

Thomas Ferrand: Die französische Lebensart harmoniert perfekt mit der herzlichen Gastfreundschaft der Südsteiermark und der Küchenphilosophie des Sattlerhofs. Daher bieten wir zwischen 24. November und 18. Dezember wöchentlich von Donnerstag bis Sonntag im Wirtshaus französische Bistrogerichte an, wie Beef Rossini, Zwiebelsuppe u.v.m. Das Highlight ist die Foie Gras Terrine, die nach einem Geheimrezept meiner Großmutter zubereitet wird. Weintechnisch möchte ich die Vielfältigkeit der französischen Weinregionen zeigen, von der Champagne über Burgund bis hin zum Rhone- und Loiretal. Den französischen Wein gibt es glasweise zu den Gerichten - und selbstverständlich auch die Sattlerhof-Weine, die man hervorragend zu den Bistrogerichten genießen kann.