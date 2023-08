In diesen Ländern wird am meisten Wein getrunken

In Österreich wird nicht nur viel Wein angebaut, sondern auch gerne getrunken. Wir verraten das große Länder-Ranking.

Österreich ist definitiv ein Land der Weinliebhaber. Ein Weißer Spritzer oder ein Glass Rotwein wird hierzulande gerne und oft in geselliger Runde getrunken. Doch wie hoch oder niedrig ist der Weinkonsum der Österreicher:innen im internationalen Vergleich? Das hat nun eine Studie des Unternehmens Bounce herausgefunden und kürte die Top 10 Länder mit dem höchsten Weinkonsum weltweit.

Diese Länder schauen (zu) tief ins Weinglas

Absoluter Spitzenreiter des Weinkonsums ist Portugal. Das Land auf der Iberischen Halbinsel im Westen Europas konsumiert jährlich 600 Millionen Liter Wein. Damit liegt Portugal zwar hinter Frankreich und Italien - pro Kopf ist das Land allerdings an erster Stelle. Mit 58 Litern Wein im Jahr pro Person trinken die Portugiesen im Durchschnitt 1,06 Gläser Wein pro Tag.

Österreich liegt hinter Italien, Frankreich und der Schweiz am fünften Platz des Rankings. Hierzulande werden jährlich 240 Millionen Liter Wein getrunken, pro Person sind das ganze 27 Liter. Für so ein kleines Land ist Österreich beim Wein-Konsum also ganz gut dabei.

Wein Konsum: Die Top-10 Länder

Land Liter Wein (gesamt) Liter Wein (pro Person) Portugal 600 Mio. 58 Italien 2.3 Mrd. 39 Frankreich 2.5 Mrd. 37 Schweiz 260 Mio. 30 Österreich 240 Mio. 27 Deutschland 1.9 Mrd. 23 Spanien 1 Mrd. 22 Australien 550 Mio. 21 Griechenland 220 Mio. 21 Rumänien 370 Mio. 19

Übrigens: Am wenigsten Wein pro Kopf trinkt China. Laut Statista Austria trinken die Chinesen nur 0,8 L pro Person pro Jahr. Nun ja, für manche Österreicher:innen ist das möglicherweise ein gemütlicher Donnerstagabend... Aber heute scheint ja wieder mal die Sonne, und außerdem ist bald Wochenende - darauf sollten wir schon anstoßen!