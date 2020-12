Tolle Tipps zum Ausprobieren: vom Schoko-Reh bis zum Vanillekipferl

Weihnachten ist die Zeit der Liebe und des Rückbesinnens, was wirklich wichtig ist: Gesundheit, Zeit mit seinen Liebsten und ein gutes Leben. Was für uns oft selbstverständlich ist, bleibt für Kleinbauernfamilien und Beschäftige im Globalen Süden oft ein Privileg. Sie können mit dem was sie erwirtschaften, oft nicht ihre eigene Familie und sich selbst ernähren. Doch Sie können etwas daran ändern. Entscheiden Sie sich für das FAIRTRADE-Siegel und verbessern Sie die Arbeits- und Lebensbedingungen von Kleinbauernfamilien im Globalen Süden.



Daheim lässt sich die Zeit bis zu den Feiertagen immerhin genussvoll überbrücken – und dafür gibt’s hier Inspiration: Unsere Rezepte mit FAIRTRADE-Zutaten können einzeln zubereitet oder auch gemeinsam zum Weihnachtsmenü als Anleitung für wohlige Momente dienen.

Tipp

Ob beim Festessen in kleiner Runde, bei einem Glühwein im Freien oder mit frischgebackenen Keksen, der besten Nachbarin oder dem Nachbar vor die Wohnungstür gelegt. Mit FAIRTRADE-Produkten machen Sie doppelt Freude: Ihren Lieblingsmenschen mit ausgesuchten Köstlichkeiten und den Produzentinnen und Produzenten mit fairerer Bezahlung für ihre harte Arbeit.

Auf Fairtrade.at finden Sie faire Gerichte und Bäckereien, einen Adventskalender mit fairen Gewinnen - und auch Infos zum "Feiern unter Kakaobäumen“: Wie wird dort gefeiert, wo der Rohstoff für unseren Weihnachtsbaumbehang herkommt?

Lassen Sie sich Fair-Zaubern: link