× Zum Tag des österreichischen Bieres: So gesund kann Bier sein

Hopfen, Gerstenmalz, Hefe und Wasser - die Zutaten von Bier klingen gar nicht so ungesund. Und tatsächlich hat Bier (wenn man es in Maßen genießt) viele gesundheitliche Vorteile.

Der Schweizer Arzt Paracelsus bezeichnete Bier im 16. Jahrhundert als "göttliche Medizin". An der heilenden Wirkung des Hopfensaftes ist tatsächlich auch im 21. Jahrhundert noch etwas dran. Wir werfen einen Blick auf die Inhaltsstoffe.

Heilpflanze Hopfen

Bier enthält viele gesunde Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine wie etwa Kalium, Magnesium und Phosphorsäure. Der Hopfen ist der gesündeste Bestandteil von Bier. Hopfen regt den Appetit an, hilft gegen Unruhezustände und wirkt sogar entzündungshemmend.

Bier ist gesund für das Herz

Die Uni Münster untersuchte den Zusammenhang von Bierkonsum und Herzgesundheit. Das Ergebnis: Bier wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel und den Blutdruck aus. Auch das Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden sinkt bei regelmäßigem Bierkonsum.

Bier macht nicht dick

Der Bierbauch muss tatsächlich nicht unbedingt vom Bier kommen. Im Vergleich zu anderen alkoholischen Getränken hat Bier weniger Kalorien. Da Bier auch den Blutzuckerspiegel positiv reguliert, kann das alkoholische Getränk sogar beim Abnehmen helfen. Das einzige Problem: Der Hopfen regt den Appetit an.

Bier macht glücklich

Forschende der University of Indiana haben herausgefunden, dass der Geschmack von Bier glücklich macht. Bei den Probanden wurde beim Trinken die Ausschüttung des Glückshormons Dopamin angeregt. Die Menge an Bier, die sie tranken, war so gering, dass der Alkohol als Auslöser ausgeschlossen werden konnte. Auch alkoholfreies Bier macht daher glücklich.

Bier ist gesund für die Nieren

Bier ist harntreibend, spült also die Nieren. Trinken wir einen Liter Wasser, werden in Folge etwa 400 Milliliter Urin ausgeschieden. Bei einem Liter Bier sind es etwa 1000 Milliliter. Auch eine Studie der Berliner Charité belegt: Mäßiger Bierkonsum ist gut für die Nierengesundheit.

© Getty Images ×

Der Alkohol ist das Problem

Die gesunden Vorteile haben leider einen mächtigen Gegenspieler: den Alkohol, der sämtliche positiven Effekte auf die Gesundheit wieder ausgleicht. Im Vergleich zu Wein, Sekt, Whiskey und Schnaps enthält Bier pro Liter jedoch weniger Alkohol. In einem halben Liter Wein steckt je nach Schweregrad zum Beispiel 30 bis 50 Gramm Alkohol, in einem halben Liter Bier bloß 20 Gramm Alkohol. Zudem geht der Alkohol beim Biertrinken nicht so schnell ins Blut, daher bleibt auch die Promillekurve flacher.

Wie viel Bier ist gesund?

Dass Alkohol nicht gesund ist, ist klar. Bier ist jedoch definitiv die gesünder Wahl, im Vergleich zu Hochprozentigem. Genießt man Bier in Maßen, hat es sogar einige positive Effekte auf unsere Gesundheit.

Doch was heißt in Maßen? Nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die tolerierbare Menge pro Tag bei Männern 20 Gramm Alkohol, das entspricht 0,5 Liter Bier. Bei Frauen sind es 10 Gramm und damit 0,25 Liter Bier. Zu hoher Alkoholkonsum kann ansonsten zu zahlreichen gesundheitlichen Schäden führen.