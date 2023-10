× Kulinarischer Genuss im Herbst

Neue kulinarische Konzepte, eine nachhaltige Herangehensweise in den Wirtshausküchen, mehr Qualität bei den Produkten, viel Saisonalität, mehr Regionalität sowie ein respektvoller Umgang mit Mitarbeiter*innen und Gästen.

Die Anforderungen der Menschen am Wirtshausbesuch haben sich im Laufe der Zeit verändert.

Die rund 200 Wirtshäuser der Niederösterreichischen Wirtshauskultur gelten als Vorreiter und verkörpern auf eindrucksvolle Weise den Fortschritt der Gastronomie. Schon seit 1994 steht die Vereinigung für Qualität, Regionalität, Gastlichkeit, Zukunftsfähigkeit und Innovation. Und über allen Dingen steht: Hauptsache, das Essen schmeckt. Klingt trivial, ist es auch. In den Wirtshauskulturbetrieben sind die besten Wirt*innen des Landes versammelt. Ein wahres Qualitätsversprechen.

Mehr als ein Wirtshausbesuch

Den schnellsten Weg zu einem Wirtshauskulturbetrieb weist das typische ovale grüne Schild, das am Wirtshaus selbst und am Ortsanfang angebracht ist. In dem Verein findet man vom Stadtwirtshaus über den typischen Dorfgasthof bis zum Haubenlokal alles, was das kulinarische Herz begehrt. Auch ein stimmiges Ambiente findet man in allen Betrieben. Dass diese Kernwerte auch eingehalten werden, wird von Testern sichergestellt. Wie man sieht, wird großer Wert auf Tradition gelegt. Doch Traditionen dürfen sich auch weiterentwickeln. So wie es auch der Geschmack und die Vorlieben der Gäste tun. Darum findet man in den Wirtshäusern teils auch spannende Interpretationen der typischen niederösterreichischen Küche.

Rezept HERBST: Pochierte Wildhendlbrust

Ein Rezept von Harald Pollak, Pollak's Wirtshaus

© Niederösterreich Werbung Julius Hirtzberger ×

Rezept WINTER: Vitello Forello

Ein Rezept von Christoph Puchegger, Puchegger-Wirt