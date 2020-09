Steffen Hofmanns Pilzrisotto mit rosa gebratener Beiriedschnitte Zutaten ca. 600g Beiried im Ganzen

Salz, Pfeffer

Öl, Gewürze (wie frischer Thymian, Rosmarin, Knoblauch usw.) 250g Risottoreis

1 Zwiebel

ca. 200g Pilze

ca. 0,5l heißer Gemüsefond oder Suppe

ca. 100g geriebener Parmesan

ca. 1/8l Weißwein

Olivenöl, Butter

frische Petersilie

Salz, Pfeffer

ca. 50g frisch geriebener Parmesan 1 Bund Radieschen

ca. 400ml Wasser

ca. 200ml Apfelessig

ca. 50g Zucker

1 TL Salz

Lorbeer, Pfefferkörner, Sternanis, Nelken Zubereitung Die Beiried würzen und auf jeder Seite ca. 3 Min. mit den Gewürzen gut anbraten. Dann in Alufolie einwickeln und bei ca. 80°C etwa 20 Minuten rasten lassen. Den geriebenen Parmesan auf einem Backpapier kreisförmig ca. 2 mm dick verteilen und im Backrohr (160°C), Mikrowellenherd oder in einer beschichteten Pfanne so lange schmelzen, bis er leicht braun wird. Herausheben, sofort auf über einen Kochlöffelstiel hängen und auskühlen lassen. Die fein geschnittenen Zwiebeln in 1 EL Butter und 1 EL Olivenöl leicht anbraten und die gut geputzten Pilze grob schneiden und ebenfalls gut ansautieren. Den Reis hinzufügen und mit Weißwein ablöschen, salzen, pfeffern und die Flüssigkeit komplett einreduzieren lassen. Mit dem heißen Gemüsefond nun immer so aufgießen, dass der Reis bedeckt ist. Bei schwacher Flamme unter ständigem Rühren köcheln lassen und immer wieder aufgießen, bis das Risotto kernig weich ist. Abschließend mit dem geriebenen Parmesan und frischer Petersilie abrunden. Radieschen gut waschen, nach Wunsch schneiden und in saubere Einmachgläser füllen. Wasser, Essig, Salz und Zucker aufkochen, mit den Gewürzen ca. 2 Min. köcheln lassen, über die Radieschen gießen, verschließen und am Deckel stehend auskühlen lassen. Anrichten und genießen. © GAFA