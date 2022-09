Hubert Wallner im Dstrikt Steakhouse

Kulinarisches Zusammenspiel.

Das The Ritz-Carlton, Vienna erweitert sein kulinarisches Angebot um eine vielversprechende Kochliaison: Der mehrfach ausgezeichnete Kärntner Haubenkoch Hubert Wallner bringt die Kreationen seines Gourmet Restaurants nach Wien und kocht von 05.10. bis 05.11.2022 zusammen mit dem Team von Executive Sous Chef Lukas Wieser für die Abendgäste des Dstrikt Steakhouse. Das Menü beinhaltet neben bekannten Klassikern seiner Küche auch neue Interpretationen der Dstrikt Steakhouse Signature Dishes. U.a. dürfen sich die Gäste auf "Ceviche 2.0" und "Short Ribs und Kobe Beef" freuen. Die Prime Cuts des Dstrikt Steakhouse, die im Original Josper-Holzkohle Grillofen zur Perfektion gegrillt werden, stehen selbstverständlich weiterhin auf der Karte. Bei der komplementierenden Weinauswahl vertraut Wallner voll und ganz auf das Wissen der vielfach ausgezeichneten Sommelière Sindy Kretschmar.

Feinschmecker-Fixtermin



Die wichtigsten Infos zum genussvolle Gastauftritt:

Wann? 05.10.-05.11.2022 Mittwoch bis Sonntag, ab 18.00 Uhr

Wo? Dstrikt Steakhouse, Schubertring 5,1010 Wien

Reservierungen werden vom Team per E-Mail oder Telefon entgegengenommen:

vienna.restaurant@ritzcarlton.com | +43 1 311 88 150

Zur Person Hubert Wallner

Schon von frühester Jugend an ist Hubert Wallners große Leidenschaft das Kochen. 1976 geboren als Sohn einer niederösterreichischen Hoteliersfamilie mit hauseigener Fleischerei, sammelte er bei seiner Mutter erste Kocherfahrungen, einer ebenfalls leidenschaftlichen Köchin.

2021 eröffneten Kerstin und Hubert Wallner in Dellach am Wörthersee das neu gebaute, gleichnamige Gourmet Restaurant Hubert Wallner. Der Gault&Millau adelte das Restaurant als spektakulärste "Neueröffnung" des Jahres und vergab 18/20 Punkte und 4/5 Hauben. Diese Spitzenbewertungen spiegelten sich auch in allen weiteren Gourmet-Führern wider.

Seit der Eröffnung ist das Gourmet Restaurant Hubert Wallner Kärntens Nummer 1 und weit über die Grenzen des Landes als Treffpunkt feiner, gehobener Esskultur bekannt.

hubertwallner.com