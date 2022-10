Neues Gourmet-Lokal "Terra" in Stainz

Moos an der Wand, Eisen im Glas.

Stainz. "Terra", so der Name des soeben in Stainz eröffneten Gourmetlokals von Johann Schmuck, erzählt von der Verwurzelung der kulinarischen Künste in der Natur.

Diese Geschichte bringt Schmuck ab sofort in zwei Menüs auf die Teller. Die große Variante "Terra" umfasst sieben Teller, die kleinere Variante heißt "Vega" und hat fünf Teller im Aufgebot - beide Versionen des Menüs werden umrandet von zahlreichen kleinen Gerichten und Happen. Verwurzelt. Auch architektonisch nimmt das neue Restaurant Bezug auf die Natur. Das geschwungene Deckenelement aus Holz symbolisiert die dynamischen Veränderungen der Natur. Aus einem Teil der Wände wächst Moos, und die zwölf Sitzplätze des Restaurants können organisch verschoben werden und verschmelzen dabei stets mit der Lichtinstallation über ihnen.

