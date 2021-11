Advents-Cocktail mit Kaffeegenuss

Rezept-Tipp für Cocktail-Enthusiasten und Coffee-Lovers.

Zweifelsohne war der Espresso Martini der Cocktail des Jahres 2021. Passend für die kommenden Festtagszeit hat der Kaffeevollautomaten-Hersteller den „Amore mio“, einen nicht minder koffeinhaltigen Drink, kreiert: Einen herrlich aromatischen Christmas Cocktail, der inklusive Kaffeegenuss:

Zutaten:

(für einen Cocktail)

• 45 ml Espresso

• 150 ml Milch

• 40 ml Amaretto-Aromasirup

• Flüssige Schokoladensauce

Zubereitung:

1. Den Boden eines Glases mit flüssiger Schokoladensauce bedecken.

2. Den Amaretto-Aromasirup darüber gießen.

3. Einen frischen Espresso aus dem Jura Kaffeevollautomaten direkt in das Glas fließen lassen.

4. Den Milchschaum in einem separaten Gefäß zubereiten und zum Schluss vorsichtig in das Glas gießen.

Tipp: Den Cocktail vor dem Servieren mit Schokoladenraspeln dekorieren.