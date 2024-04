Strudel-Rezepte für Naschkatzen

Zum Abschluss darf es ein süßer Strudel sein. Apfel, Brombeeren und Co. machen es sich direkt unter dem Teig gemütlich!

Dattel-Apfelstrudel

Zutaten für 1 Strudel

200 g Dinkelmehl (plus zum Arbeiten)

1 Prise Salz

120 ml Rapsöl

50 g entsteinte Datteln

1 kg säuerliche Äpfel

1 TL Zimtpulver

1 Msp. Vanillepulver

50 g Mandelmehl

Zubereitung * LEICHT * 1 h 25 MIN

1. Für den Teig das Dinkelmehl mit 150 ml lauwarmem Wasser, Salz und 1 EL Öl zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten, dabei eventuell noch etwas Wasser unterarbeiten. Zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und ca. 15 Minuten in den Kühlschrank legen.

2. Inzwischen die Datteln kleinhacken. Die Äpfel waschen, vierteln, entkernen und grob raspeln. Mit den Datteln, Zimt und Vanille mischen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

3. Den Strudelteig auf einem bemehlten Küchentuch mit dem bemehlten Nudelholz möglichst dünn zu einem Rechteck ausrollen und mit den Handrücken hauchdünn ausziehen. Den Teig mit 4 EL Öl bepinseln, mit dem Mandelmehl bestreuen und dabei an den Seiten einen etwa 2 cm breiten Rand frei lassen.

4. Die Apfel-Dattel-Mischung längs als Streifen auf dem unteren Teigdrittel verteilen. Die Seiten und das untere Ende des Teiges über die Füllung klappen. Dann den Teig mithilfe des Küchentuchs vom unteren Ende beginnend möglichst eng aufrollen.

5. Den Strudel auf ein Backblech legen und mit dem übrigen Öl bestreichen. Dann im Ofen auf der mittleren Schiene etwa 35 Minuten goldbraun backen. Noch warm oder abgekühlt servieren.

Apfelstrudel-Muffins mit Vanillesauce

Zutaten für 12 Stück

300 ml Milch

200 ml Obers

75 g Zucker

Mark von 1 Vanilleschote

4 Eigelb

8 Blätter Filoteig (ca. 20x30 cm)

80 g flüssige Butter (plus für die Form)

3-4 Äpfel

2 TL Zitronensaft

2 EL Rohrohrzucker

Zubereitung * LEICHT *1 h 05 MIN

1. Für die Vanillesauce alle Zutaten verrühren und über einem heißen Wasserbad unter Rühren erhitzen, bis die Mischung dicklich wird. Unter gelegentlichem Umrühren abkühlen lassen, dann im Kühlschrank kalt stellen.

2. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Je 4 Blätter Filoteig mit Butter bepinseln und aufeinanderlegen. Insgesamt 12 Quadrate mit ca. 10 cm Kantenlänge schneiden und in gebutterte Vertiefungen eines 12er Muffinblechs drücken.

3. Die Äpfel waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Mit dem Zitronensaft und dem Rohrzucker vermengen und in die Teigschälchen füllen.

4. Im Ofen nach Sicht ca. 20 Minuten backen, bis der Teig goldbraun ist. Zum Servieren nach Belieben noch mit Staubzucker bestäuben. Die Vanillesauce glattrühren und dazu servieren.

Strudel mit Vanillepudding und Brombeeren

Zutaten für 1 Strudel

Für die Füllung:

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

70 g Zucker

1 Ei

500 ml Milch

300 g Brombeeren

Für den Teig:

250 g Mehl (plus zum Arbeiten)

1 Prise Salz

5 EL Pflanzenöl

Außerdem:

30 g flüssige Butter

5 EL Semmelbrösel

2 Eigelb

40 g Mandelblättchen

Zubereitung * LEICHT * 2 h 10 MIN

1. Für die Füllung das Puddingpulver mit 45 g Zucker mischen und mit dem Ei und 3-4 EL Milch glattrühren. Übrige Milch in einem Topf aufkochen, dann vom Herd nehmen und die Puddingpulver-Mischung unterrühren. Alles nochmals kurz aufkochen und unter ständigem Rühren ca. 1 Minute köcheln lassen.

2. Den Pudding in eine Schüssel füllen, mit Frischhaltefolie bedecken und abkühlen lassen. Inzwischen die Brombeeren waschen und gut abtropfen lassen.

3. Für den Teig Mehl mit Salz, 120 ml lauwarmem Wasser und dem Öl zu einem glatten Teig verkneten und diesen zugedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

4. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einem großen bemehlten Küchentuch so dünn wie möglich zu einem großen Rechteck ausrollen, anschließend noch etwas dünner über den Handrücken ausziehen. Den Teig mit der flüssigen Butter bestreichen, dabei ringsum einen ca. 3 cm breiten Rand frei lassen.

5. Semmelbröseln aufstreuen, den Vanillepudding darauf verteilen und gleichmäßig verstreichen. Die Brombeeren mit dem übrigen Zucker mischen und auf dem Pudding verstreuen. Den Teig von der kurzen Seite her mithilfe des Tuchs vorsichtig aufrollen und auf das vorbereitete Blech legen.

6. Eigelb mit 2 EL Wasser verquirlen, den Strudel damit bestreichen und mittig der Länge nach mit Mandelblättchen bestreuen. Den Strudel im Ofen 50-55 Minuten backen. Herausnehmen, abkühlen lassen und in Stücke geschnitten servieren.