Cherry Pie

Die Kirsche zählt zu unseren absoluten Obst-Favoriten, denn sie besticht nicht nur mit ihrer roten Farbe, sondern auch mit ihrem einmaligen Geschmack!

Der Sauerkirsch-Pie besteht aus einer knusprigen Teighülle, süß-säuerlichen Füllung und schmeckt nicht nur, sondern sieht auch wunderschön aus.

Dauer: 2 h 25 min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 1 Form, 20 cm

Zutaten

250 g Mehl; und zum Arbeiten

125 g Butter

100 g Zucker

1 Prise Salz

600 g Kirschen

1 Zitrone, Bio; Saft und

Schalenabrieb

25 g Speisestärke

Fett; für die Form

Staubzucker; zum Bestäuben

50 g Kirschen; für die Garnitur

Zubereitung

1. Mehl mit der Butter in Stücken, 60 g Zucker und dem Salz mischen, 3 EL kaltes Wasser zufügen und alles möglichst rasch zu einem Mürbteig kneten. In Folie wickeln und 1 Stunde kalt stellen.

2. Kirschen waschen, entsteinen und mit Zitronensaft, Zitronenabrieb, restlichem Zucker und Speisestärke mischen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Drei Viertel Teig auf wenig Mehl ca. 30 cm rund ausrollen und eine gefettete Springform (ca. 20 cm Durchmesser) damit auslegen, dabei einen Rand mitformen.

3. Den Boden mehrfach mit einer Gabel einstechen, die Kirschmasse darauf geben und verteilen. Den restlichen Teig ausrollen, in 1-2 cm breite Streifen schneiden und als Teiggitter darauflegen. Am Rand gut andrücken.

4. Den Kuchen im Ofen 40-45 Minuten goldbraun backen, herausnehmen und vollständig auskühlen lassen. Aus der Form nehmen und zum Servieren leicht mit Staubzucker bestäuben. Nach Belieben mit Stielkirschen garnieren.