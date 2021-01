Cremige Rahmfisolen mit Augsburger und Erdäpfelsterz

Rahmfisolen mit gebratenen Augsburgern und Erdäpfelsterz Zutaten 500 g Fisolen

3 Zehen Knoblauch

1 EL Essig

1 Zwiebel

3 dag Butter

3 dag Mehl glatt

1 Suppenwürfel

3/4 l Wasser

1 EL Petersilie

1 EL Dille

Salz, Pfeffer

1/8 l Sauerrahm oder Schlagobers Zubereitung

Fisolen putzen, waschen und in ca. 2 cm große Stücke schneiden und in Salzwasser weich kochen. Zwiebel fein schneiden und in Butter andünsten, Mehl dazugeben und durchrösten, mit Essig ablöschen. Mit Suppe aufgießen, gehackten Knoblauch dazugeben und alles dicklich einkochen und mit Sauerrahm bzw. Schlagobers verfeinern. Mit Petersilie, Dille, Salz und Pfeffer abschmecken. Nun die gekochten und abgeseihten Fisolen dazugeben und noch ca. 2 Minuten leicht mitdünsten. Zu den Fisolen serviert man beispielsweise gebratene Augsburger und Erdäpfelsterz (siehe unten).