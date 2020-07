Schopf-Bratl vom Kärntner Freilandschwein mit warmem Kraut und Serviettenknödel Gilbert Kohlhubers

Lindenhof – Wirtshaus & Biergarten

Stiftgasse 2 9872 Millstatt am See, www.lindenhof-millstatt.at

Wie bzw. womit begeistern Sie Ihre Gäste? Kohlgruber: Mit hochwertigen Produkten aus unserer Region, aus denen wir originale Kärntner Schmankerl kreieren. © Gilbert Kohlhuber Portionen: 4

Zutaten Hirter Bier Schopf-Bratl: 1 kg Schopf vom Kärntner Schwein (gut abgelegen) 2 Esslöffel Hirter Biersenf 4 Knoblauchzehen, 20 g Salz, 4 g Pfeffer geschrotet 4 g Majoran, 2 g Thymian 4 g Kümmel ganz 2 g Kümmel gemahlen 0,5 Liter Hirter Märzen Bier 1 Lorbeerblatt, Maisstärke evtl. etwas Suppe Serviettenknödel: 180 g Knödelbrot 3 Eier, 300 ml Milch 70 g Butter Salz, Pfeffer, Muskat Warmes Kraut: 1 Krautkopf (am besten älteres Kraut, kein Frühkraut) etwas Weißwein 2 Zwiebel Sonnenblumenöl Salz, Pfeffer Kümmel ganz Zubereitung 1. Den Schopf mit Salz und Pfeffer würzen. Die Knoblauchzehen schälen, pressen und mit Senf und den restlichen Gewürzen vermengen. Den Schopf gut mit der Senfmarinade einreiben. Am besten das marinierte Fleisch in Folie einpacken und über Nacht im Kühlschrank rasten lassen. Im vorgeheizten Backrohr bei 160 Grad ca. 3 Stunden braten, dabei mehrmals mit Bier untergießen. Das Fleisch ist gar, wenn beim Anstechen mit der Fleischgabel kein roter Fleischsaft mehr austritt. 2. Das Fleisch aus dem Blech heben und bei 85 Grad im Rohr warm halten. Bratensatz mit Suppe oder Wasser aufgießen und den Bratensatz mit einer Spachtel lösen. Flüssigkeit in einen Topf geben und mit einem Lorbeerblatt gut durch­kochen. Maisstärke mit etwas Wasser anrühren und in die kochende Sauce einrühren, um sie zu binden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und die fertige Sauce passieren. Das Fleisch in Scheiben schneiden und mit der Sauce leicht übergießen. (Tipp: Das fertig gegarte Fleisch bei 85 °C im Backrohr noch zwei Stunden rasten lassen, so wird der Braten noch mürber.) 3. Für die Knödel die Milch erwärmen und über das Knödelbrot gießen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat würzen und gut vermengen. Handwarme Butter salzen und schaumig schlagen. Eier trennen und den Dotter nach und nach in die Butter einrühren. Das Butter-Dotter-Gemisch mit dem Knödelbrot vermengen. Das Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen und vorsichtig unter die Masse heben. Einen 50 cm langen Streifen Klarsichtfolie ausbreiten und die Masse so darauf verteilen, dass links und rechts ca. 10 cm und oberhalb ca. 15 cm Folie frei bleiben. Vorsichtig zu einer Rolle eindrehen und die Enden links und rechts verknoten. Die Rolle ­danach mit Alufolie einrollen. Die Rolle dann im kochenden Wasser ca. 30 Minuten kochen. Den Knödel auspacken und in Scheiben schneiden. 4. Für das warme Kraut die äußeren Blätter und den Strunk vom Kraut entfernen. Die Zwiebeln schälen. Kraut und Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Öl in einem breiten Topf erwärmen und mit den Zwiebeln ohne Farbe anschwitzen. Mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen. Mit Weißwein ablöschen und zugedeckt dünsten, bis es schön bissfest ist. Alle Komponenten gemeinsam auf einem Teller anrichten und servieren.