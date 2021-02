Herzhaftes Rindsgulasch Zutaten

1 kg Rindfleisch

¾ kg Zwiebeln

1/6 l Öl

6 dag Paprikapulver

1 EL Tomatenmark

2 L Suppe (2 Würfel)

4 Zehen Knoblauch

2 TL Salz

3 TL Majoran

Zubereitung Fleisch und Zwiebel schneiden. In Öl rösten. Mit 1 Schuss Essig ablöschen. Gewürze dazugeben. Mit Suppe aufgießen und ca. 2 ½ Stunden weichdünsten.