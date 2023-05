× Mit diesen Snacks gelingt der perfekte Aperitivo!

Das schöne Wetter lädt zu einem Aperitivo nach draußen ein. Zu den Drinks werden herzhafte Köstlichkeiten aufgetischt.

Mit diesen Snacks kann man nichts falsch machen. Bruschetta, Tarallini und Co. sind ideale Aperitivo-Begleiter! Nachstehend die blitzschnellen Rezepte:

Paradeiser-Bruschetta mit Artischocken

Dauer: 20 min │ Schwierigkeit: leicht │ Portionen: 4

Zutaten

100 g Artischockenherzen;

in Kräuteröl

250 g Baguette

1 Knoblauchzehe

4 große Paradeiser

2 EL Olivenöl

2 TL Italienische Kräuter,

getrocknet

1/2 EL Weißweinessig

Salz, Pfeffer; schwarz

Zubereitung

1. Die Artischockenherzen abtropfen lassen und in einer Grillpfanne kurz anrösten. In ein Schälchen füllen.

2. Das Baguette in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Nach Belieben in einer Pfanne kurz von beiden Seiten leicht rösten. Knoblauch halbieren und das Brot damit einreiben.

3. Paradeiser waschen, Strunk entfernen und die Früchte vierteln. Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Mit Öl, Kräutern und Essig vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Auf den Baguettescheiben verteilen und mit den Artischocken servieren.

Panzerotti

Dauer: 3 h │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 20 Stück

Zutaten

Für den Teig:

400 g Weizenmehl, Type 405

400 g Weizenmehl, Type 550

7 g Trockengerm, 1 TL Zucker

3 TL Salz, 1 EL Olivenöl

Für die Füllung:

450 g Mozzarella

250 g Paradeiserfruchtfleisch; Polpa di pomodoro

2 EL Paradeisermark

1 TL Oregano, getrocknet

1 EL gehackter Basilikum

Salz, Pfeffer; schwarz

Pflanzenöl; zum Frittieren

Zubereitung

1. Beide Mehle in eine große Schüssel sieben. Den Germ in 70 ml lauwarmem Wasser auflösen und den Zucker unterrühren. Salz in 350 ml warmem Wasser auflösen.

2. Die Germmischung zum Mehl geben und unterkneten, dabei nach und nach das Salzwasser zugießen. Alles mit dem Öl beträufeln und mit den Händen zu einem glatten weichen Teig verkneten.

3. In 20 Portionen teilen, jeweils zu Kugeln formen und diese auf einem mit Backpapier belegten Blech ca. 2 Stunden gehen lassen.

4. Für die Füllung den Mozzarella abtropfen lassen und klein würfeln. In einer Schüssel mit der Polpa di pomodoro verrühren.

5. Paradeisermark, Ore­gano, Basilikum, Salz und Pfeffer unterrühren und die Füllung abschmecken.

6. Die Teigkugeln auf ­einer leicht geölten Arbeitsfläche jeweils zu ca. 20 cm großen Fladen ausrollen und die Teigränder mit Wasser bestreichen.

7. Jeweils 1 gehäuften EL Füllung auf die vordere Hälfte der Teiglinge geben und die andere Seite darüber klappen. Die Ränder gut andrücken. Nach Belieben den Teigrand nochmals umschlagen und mit den Zinken einer Gabel gut andrücken.

8. Reichlich Öl zum Frittieren in einem weiten Topf erhitzen. Die Teigtaschen portionsweise vorsichtig ins heiße Öl gleiten lassen und jeweils in ca. 5 Minuten goldbraun ausbacken, dabei einmal wenden.

9. Die Panzerotti mit einem Schaumlöffel aus dem Öl heben und auf Küchen­papier abtropfen lassen und servieren.

Tarallini

Dauer: 1h15min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 4

Zutaten

300 g Mehl

1 TL Fenchelpulver

1 TL Salz

5 EL Olivenöl

100 ml Weißwein

Zubereitung

1. Mehl, Fenchel, Salz, Öl und Wein zu einem festen, glatten Teig verkneten. Dabei 4–5 EL Wasser ergänzen. Abgedeckt ca. 15 Minuten ruhen lassen.

2. In einem weiten Topf Wasser zum Sieden bringen. Aus dem Teig Rollen (ca. 1 cm Durchmesser) formen. In 2–3 cm dicke Stücke schneiden und zu Strängen rollen. Zu Kringeln formen und die Enden gut zusammendrücken.

3. Portionsweise im siedenden Wasser jeweils 3–4 Minuten garen, bis die Kringel auf der Oberfläche schwimmen. Mit einem Schaumlöffel herausnehmen und abtropfen lassen.

4. Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Tarallini auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im Ofen ca. 30 Minuten goldbraun backen. Auskühlen lassen.

Halloumi-Sticks (mit Sesam)

Dauer: 30 min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 4



Zutaten

375 g Halloumi

2 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer; schwarz

1 EL Sesam, schwarz

100 g Marillenkonfitüre

Zubereitung

Backofen auf 180 °C vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Halloumi in ca. 1 cm breite Sticks schneiden. Mit dem Olivenöl mischen, mit Salz und Pfeffer würzen, auf dem Backblech verteilen und im Ofen für 12–15 Minuten backen. In den letzten 5 Minuten mit Sesam bestreuen. Konfitüre zu den Sticks servieren.

Mozzarella in Carrozza

Dauer: 30 min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 4

Zutaten

1 Baguette oder Weißbrot

250 g Mozzarella

4 Eier, Salz

100 g Semmelbrösel

4–5 EL Rapsöl

Zubereitung

1. Das Baguette in gerade, ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Den Mozzarella abtropfen und in 7–8 mm dicke Scheiben schneiden. Diesen auf ein Küchentuch legen und dort etwas andrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

2. Die Eier in einer Schüssel verquirlen und mit Salz würzen. Ein Stück Mozzarella zwischen je 2 Scheiben Baguette legen und mit der Hand leicht andrücken. Dann zuerst im Mehl, anschließend im Ei und den Semmel­bröseln wälzen.

3. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die gefüllten Baguettescheiben darin von beiden Seiten in 5–6 Minuten goldbraun braten. Herausnehmen, auf einem Stück Küchen­papier entfetten und servieren.