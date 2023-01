Rindfleisch mit Koriandersalsa und Tamarinden-Melanzani

Ein Trip in die asiatische Küche

Dauer: 1 h 30 min

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 4

Zutaten



Für die Marinade:

1 Stängel Zitronengras

1 cm frischer Ingwer

1 TL Sambal Oelek

1 unbehandelte Limette;

Saft und Abrieb

20 ml Erdnussöl

Für das Rindfleisch:

4 Rumpsteaks; à 220 g

Pflanzenöl; zum Braten

Salz; zum Würzen

Für die Koriandersalsa:

3 Hand voll Koriander

2 Schalotten

3 Kaffirlimettenblätter

1 TL Zucker,

8 EL Limettensaft

4 EL Fischsauce

2 EL Sesamöl,

Salz

Pfeffer, schwarz; aus der Mühle

Für die Melanzani:

4 mittelgroße Baby-Melanzani

2 EL Tamarindenpaste

1 EL Sojasauce

1 TL Korianderpulver

2 EL Pflanzenöl,

Salz

Pfeffer, schwarz; aus der Mühle

Für die Dekoration:

2 Stängel Koriander

Zubereitung



1. Für die Marinade das Zitronengras waschen, mit dem Rücken eines Messers anklopfen, um es aufzubrechen und dann in Scheiben schneiden. Den Ingwer waschen, schälen und in feine Würfel schneiden. Das Zitronengras, den Ingwer, das Sambal Oelek zusammen mit dem Saft und dem Abrieb, der zuvor gewaschenen Limette in eine Schüssel geben. Noch das Erdnussöl dazugeben und alles verrühren.

2. Die Rumpsteaks mit kaltem Wasser abwaschen und trockentupfen. Nun die Steaks in die Marinade legen und diese kurz in das Fleisch einmassieren. Das Ganze für 45 Minuten im Kühlschrank marinieren.

3. In der Zwischenzeit den Koriander waschen und inklusive den Stängeln fein hacken. Die Schalotten abziehen und mit einem scharfen Messer in feine Würfel schneiden. Beides in eine Schüssel geben. Die Kaffirblätter, so fein wie möglich schneiden und dazugeben. Den Zucker, den Limettensaft, die Fischsauce und das Sesamöl ebenso in die Schüssel geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und alles gut miteinander vermengen. Einen Teil davon in ein kleines Schälchen abfüllen.

4. Die Melanzani waschen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden. In einer Schüssel zusammen mit der Tamarindenpaste, der Sojasauce, dem gemahlenen Koriander, etwas Salz und Pfeffer kurz marinieren.

5. Das Fleisch aus dem Kühlschrank nehmen und längs jeweils zwei Metallspieße hindurchstechen. Auf dem Herd zwei Grillpfannen erhitzen. In der einen Pfanne, mit etwas Pflanzenöl das Fleisch von jeder Seite 3 Minuten lang anbraten. In der anderen Pfanne die Melanzani von jeder Seite anbraten, sodass ein Grillmuster deutlich zu erkennen ist.

6. Das fertige Fleisch noch mit etwas Salz würzen, auf eine Platte legen und die restliche Salsa darüber verteilen. Die Melanzani ebenfalls auf eine Platte geben und mit den Korianderstängeln dekorieren. Alles zusammen mit der Salsa servieren