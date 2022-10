Und Garnelen, Sushireis, Okra und Salaten.

Knackig frische Zutaten aus dem Gemüsefach, Reis oder Nudeln satt, und so manch würzige Sauce machen aus Bowls ein Festmahl fürs Auge wie auch für den Magen.

© StockFood ×

Poke-Bowl mit Wasserspinat, Garnelen, Sushireis, Okra und Salaten

Dauer: 40 min

Schwierigkeit: einfach

Portionen: 4

Zutaten:

150 g Sushireis

3 EL Reisessig

1 TL Zucker, Salz

120 g rohe Garnelen, TK;

Für Nigiri-Sushi

1 Handvoll Erbsensprossen

200 g Wasserspinat

2 Karotten

250 g Ananas

4-5 Blätter Radicchio

5 Okraschoten

1 Handvoll Enoki-Pilze

Alfalfasprossen

Sesamöl;

zum Beträufeln Sesam; zum Bestreuen

Zubereitung

1. Den Reis in einem Sieb gut abbrausen und mit etwa der doppelten Menge Wasser zugedeckt bei niedriger Temperatur gar ziehen lassen. Auf einem Backblech verteilen. Essig, Zucker, 50 ml Wasser und 2 Prisen Salz verrühren und den Reis damit beträufeln. Danach wenden und abkühlen lassen.

2. Die Garnelen auftauen lassen, abbrausen und trockentupfen. Die Erbsensprossen waschen und trockenschütteln. Den Wasserspinat waschen, trockenschütteln, die Stiele in ca. 5 cm Stücke, die Blätter in feine Streifen schneiden. Die Karotten schälen und in Stifte schneiden. Die Ananas schälen, erst in Scheiben, dann in Viertel schneiden. Den Radicchio waschen, trockenschütteln und in feine Streifen zerschneiden. Die Okraschoten waschen und in Scheiben schneiden.

3. Den Reis in Schälchen anrichten und das Gemüse, Sprossen, Salat, Spinat, Ananas und Garnelen darauf arrangieren. Mit Alfalfa-Sprossen garnieren, mit Sesamöl beträufeln und mit Sesam bestreuen.