Fischgulasch Zutaten 5 Stk. Fischfilets

Mehl

4 dag Margerine

300 dag Zwiebel

Salz

Zitronensaft

3 TL Paprikapulver

1 EL Paradeismark

3 dag glattes Mehl

1 Suppenwürfel

½ l Wasser Zubereitung

Fisch (Scholle, Zander oder eine ähnliche Alternative) in ca. 4 cm große Würfel schneiden, in Mehl wälzen und in heißer Margerine oder Öl kurz anbraten, dann herausnehmen und beiseite stellen. Feingehackte Zwiebel in heißer Margerine anrösten, mit Paprika stauben, mit Zitronensaft ablöschen. Paradeismark einrühren, mit ½ l Rindsuppe aufgießen, die Fischstücke zugeben u. 10 Min.dünsten lassen. Serviert werden kann das Gericht beispielsweise mit Salz- oder Petersilkartoffeln.