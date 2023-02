Heringssalat mit Apfel und Roter Rübe

Mit diesem Salat wird der Heringsschmaus zum Augenschmaus.

Zubereitung

1. Die Heringfilets in kleine Stücke schneiden. Die Rote Rübe ca. 1-1,5 cm groß würfeln. Den Apfel waschen, vierteln, vom Kerngehäuse befreien und in gleich große Würfel schneiden. Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Den Dill waschen, trockenschütteln, die Spitzen abzupfen und einige beiseitelegen, die übrigen fein hacken.

2. Das Joghurt mit der Crème fraîche, der Mayonnaise und dem gehackten Dill verrühren und mit Salz, Pfeffer, Essig und ein paar Spritzern Zitronensaft würzen.

3. Die vorbereiteten Salatzutaten mit dem Dressing vermengen und den Salat noch kurz durchziehen lassen, dann in Schälchen füllen. Den Sellerie waschen, putzen und in feine Würfel schneiden. Den Heringssalat abschmecken, mit ein paar Selleriewürfel bestreuen und mit Dillspitzen garniert servieren.