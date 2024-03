× Schlumberger läutet mit Rosésekt den Frühling ein

Schlumberger feiert die schönste aller Jahreszeiten mit prickelndem Sektgenuss in Rosé. Die neue Spring Edition punktet u.a. mit einem Online-Gewinnspiel und einer Gastro-Aktion bei den Sekt-Fans.

Mit dem Frühling erwacht die Natur wieder in ihren prachtvollsten Farben und auch Schlumberger lässt mit dem Sparkling Spring erneut Frühlingsgefühle aufkommen. Von 20. März bis 31. Mai präsentiert die Traditionssektkellerei bereits zum sechsten Mal viele spannende Frühlings-Specials rund um das Trendprodukt Rosé. Dabei erstrahlt der bewährte Schlumberger-Klassiker Rosé Brut für kurze Zeit in einer limitierten Special Edition mit floralem Design. Ab dem 12. April startet zudem in über 100 Gastronomie-Betrieben eine österreichweite „1+1 gratis“-Aktion. Und wer sein Glück beim exklusiven Online-Gewinnspiel versucht, freut sich vielleicht schon bald über einen Wohlfühl- und Genussurlaub im Nationalpark Resort Dilly in Windischgarsten.

Limitierte Rosé-Edition

Der Schlumberger Sparkling Spring ist mittlerweile fast so untrennbar mit dem Frühling verbunden wie blühende Blumenwiesen, Vogelgezwitscher und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen.

Auch in diesem Jahr erfreut sich die begehrte und streng limitierte Spring Edition des Klassikers Rosé Brut wieder steigender Beliebtheit. Die spezielle Edition fängt mit ihrem frischen, vom Frühlingserwachen inspirierten Flaschendesign den Geist der Saison ein: Zarte Hibiskusblüten und lebhafte Darstellungen von Schmetterlingen sowie Bienen zieren die Flasche und vermitteln die Schönheit der erwachenden Natur und die Rückkehr des Lebendigen und Lebensfrohen. Farblich in einem sanften Rosa gehalten, spiegelt die Spring Edition die Frische des Frühlings wider und lädt zu genussvollen Momenten ein. Hergestellt aus rein österreichischen Pinot Noir-, St. Laurent- und Zweigelt-Trauben zeichnet sich der Rosé Brut in seiner Geschmacksvielfalt durch einen weichen und samtigen Abgang aus und avanciert damit zum idealen Begleiter für das erste Picknick in der Frühlingssonne. Erhältlich ist die Spring Edition ab dem 20. März im gut sortierten österreichischen Lebensmittelhandel, im Schlumberger Online-Shop sowie im Store der Schlumberger Kellerwelten in Wien Heiligenstadt zu einem UVP von € 14,99.

© Philipp Lipiarski ×

Ein Glas Rosé geschenkt im Lieblingslokal

Selbstverständlich feiert Schlumberger den Sparkling Spring auch in diesem Jahr wieder in der Gastronomie. Ob Schanigarten oder angesagte Rooftop-Bar: die ersten warmen Sonnenstrahlen lassen sich wunderbar bei den Partnerbetrieben der Sparkling-Spring-Kampagne genießen. Vom 12. April bis zum 31. Mai 2024 lädt Schlumberger in über 100 ausgewählten Gastronomie-Betrieben in ganz Österreich Sektbegeisterte bei der Bestellung eines Glases Schlumberger Rosé auf ein kostenloses zweites Glas ein. Einfach den Schlumberger QR-Code, welcher sich auf Einlegern in den Menü- und Getränkekarten befindet, mit dem Smartphone einscannen, die Bestätigung bei den Servicemitarbeiter:innen vorzeigen und kurz darauf mit einem weiteren prickelnden Glas Rosé anstoßen.

© Philipp Lipiarski ×

Gewinnspiel-Aktion

Für prickelnde Frühlingsmomente sorgt Schlumberger auch mit einem Online-Gewinnspiel. Verlost werden insgesamt zehn Geschenkboxen mit der limitierten Spring Edition sowie ein Hauptgewinn in Form eines Wohlfühl- und Genussurlaubs für zwei Personen. Mitspielen lohnt sich!