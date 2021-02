Vitamin-Bombe

Schnelle Gemüsepfanne Zutaten 1 Zwiebel 20 dag Kohlrabi 12 dag Karotten 12 dag Karotten 20 dag Zucchini/Kürbis 2 EL Öl 2 Knoblauchzehen 1 KL Thymian Mehr dazu So bleibt Gemüse länger frisch! Wussten Sie, dass sie ihr Gemüse SO lagern sollten?



Zubereitungszeit: 30 Minuten Salz Pfeffer 1/8 Gemüsebouillon (Würfel) 4 EL Petersilie Zubereitung Zwiebel blättrig schneiden, Kohlrabi, Karotten und Zucchini in dünne Stifte schneiden. Pfanne oder Wok erhitzen, Zwiebel, Gemüse und Knoblauch beifügen, mit Thymian, Salz, Cayennepfeffer würzen und bei großer Hitze unter oftmaligen umführen etwa 4 Minuten rösten. Mit Suppe aufgießen und noch etwa 2 Minuten rösten. Petersilie untermengen und Gemüsepfanne anrichten.