Weil Lebensmittel wertvoll sind

Bereits zum dritten Mal veranstaltet Spitzenkoch Steffen Kohlmann den Charity-Kochkurs zugunsten der St. Anna Kinderkrebsforschung. Am 12. September lädt Kohlmann alle Kochbegeisterten zum gemeinsamen „Waste Cooking“ unter dem Motto „Lebensmittel sind wertvoll“ in die Kochlounge am Belvedere ein.