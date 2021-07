Aus Tel Aviv Beach wird Neni am Wasser

Bis zum Umbau wird das Tel Aviv Beach als Hybrid geführt, inklusive Foodtruck von Kvech.

Ganz mediterran soll es in Zukunft an der Stelle zugehen, die bislang als Tel Aviv Beach bekannt war. Vom Jugendtreffpunkt am Donaukanal wird die Location über den Sommer zum kulinarischen Fixpunkt am Wasser mutieren. Optisch umgesetzt wird das neue Design vom Atelier Anna Holzbauer. Erdige Farben, eigens für die Location entworfene Möbel sorgen für südliches Flair und sollen auch an kühlen Tagen Wärme und Gemütlichkeit garantieren. Bis zu Eröffnung wird das Lokal als Hybrid-Version geführt.

Pop-up. Bis die Tel Aviv-Küche auf Hochtouren läuft, sorgt das Burger-Pop-up Kvetch der Molcho-Söhne Elior und Ilan für kulinarische Freuden.

Tel Aviv Beach, 1020 Wien, Obere Donaustraße 65, Mo–Do 16–24 Uhr, Fr–So 10–24 Uhr (bis zu den Corona-Lockerungen nur bis 22 Uhr)