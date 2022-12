Colombo Hoppers – das erste sri-lankische Restaurant Österreichs verwöhnt kulinarisch affine Gäste seit über 30 Jahren mitten in Wien mit einer singhalesischen Spitzengastronomie.

Was heutzutage als die Küche Sri Lankas bekannt ist, ist das Ergebnis einer geschmackvollen Symbiose lokaler Gerichte mit Rezepten und Produkten, die Händlerinnen und Händler, Kolonialmächte sowie die eingewanderte Bevölkerung mit auf die Insel brachten. „Die Küche ist zwar mit der indischen verwandt, unterscheidet sich aber in wesentlichen Details. Sie besteht aus weit mehr als nur Curry und Dhal und ist vielfältig und bunt, reich an Gemüse und Gewürzen“, betont Jayantha Abraham, der gemeinsam mit seiner Familie seit über 30 Jahren das Restaurant Colombo Hoppers in der Schönbrunnerstraße 84 in 1050 Wien führt.

Für eine authentische Zubereitung und die richtige Würze der Gerichte zeichnet Gattin Sudarshini Abraham verantwortlich: „Als erstes Sri Lanka Restaurant Österreichs achten wir besonders darauf, die verschiedenen Regionen unserer Heimat kulinarisch gekonnt in Szene zu setzen“, betont die Küchenchefin des Hauses. Auch ihre Söhne Darith und Savin Abraham teilen ihre Leidenschaft für die Gastronomie und sind im Betrieb in Führungspositionen tätig.

Ein (Erfolgs-)Rezept zum Verlieben

Das Restaurant selbst präsentiert sich charakteristisch und überzeugt mit liebevollen Deko-Elementen aus Sri Lanka. Der Service ist so, wie er sein sollte: freundlich und kompetent. Gastlichkeit wird hier gelebt. Tagein, tagaus. Der Zusammenhalt der Familie ist deutlich spürbar und gilt als Basis des Erfolges. Der Gastgarten ist in der warmen Jahreszeit das Herzstück des Betriebes. Dieser befindet sich im charmanten Hinterhof direkt am Wienfluss. Im Schatten alter Bäume werden die Gaumen der Gäste mit landestypischen Speisen und Getränken verwöhnt. Was auffällt: Die Speisekarte bietet neben Fleischspezialitäten eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten: „Wir bieten für jeden Geschmack und für jede Lebensweise etwas Besonderes“, betont Jayantha Abraham und fügt hinzu: „Unsere Spezialitäten sind mild und aromatisch, werden aber auf Wunsch gerne auch scharf zubereitet.“



Immer gefragt ist ein Platz an der Bar, die direkt ans Restaurant angeschlossen ist. Neben bekannten Cocktailklassikern tauchen hier auch Getränkekreationen aus dem singhalesischen Kulturraum auf. Übrigens: Der Barbereich lässt sich kostenfrei mieten und ist technisch top ausgestattet für eine Firmen-, Geburtstags- oder Weihnachtsfeier.

Ein Stück Sri Lanka am Teller

Doch es ist und bleibt die hochwertige Küche, die bei den Gästen ein nachhaltiges Geschmackserlebnis garantiert: Die gebackene „Colombo Rolle“ mit faschiertem Rindfleisch und landestypischen Gewürzen oder „Hopper mit Zwiebelsambal“, ein Pfannkuchen aus Reismehl und Kokosmilch, sind bei den Vorspeisen meist die präferierte Wahl. Beim Hauptgang wird in einer erfreulichen Beständigkeit „Godamba Rotti“ bestellt, ein spezieller Godambateig, der auf einer Grillplatte zubereitet wird. Saisonale Crossover-Gerichte knüpfen an die Wurzeln der sri-lankischen Küche an und bringen zusätzlichen Twist in die Speisekarte. Abraham: „Wir stehen für eine mutige, aber auch traditionsverbundene Küchenlinie, um unsere Gäste immer wieder aufs Neue begeistern zu können.“

Mehr Informationen zum Restaurant Colombo Hoppers unter: www.colombohoppers.com

Adresse: Colombo Hoppers, Schönbrunner Straße 84 (Innenhof), 1050 Wien



Öffnungszeiten:



Mo: Ruhetag

Di – Do: 17:00 – 22:00 Uhr

Fr – Sa: 17:00 – 00:00 Uhr

So: 12:00 – 22:00 Uhr