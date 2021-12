In Didi Maiers Backstube

Dauer: 1 h 42 min

Schwierigkeit: einfach

Portionen: 60 Stück Zutaten

260 g weiche Butter

120 g Staubzucker

1 TL Orangenschale, gerieben

7 EL Milch

Prise Salz

2 TL Vanilleextrakt

300 g Mehl

40 g Maizena

40 g Backkakao

2 TL Backpulver

Zum Füllen:

250 g Nuss-Nougat Masse

Haselnüsse halbiert zum

Dekorieren

Pistazien, gehackt Zubereitung

1. Butter mit einem Handmixer ca. 2 Minuten schlagen, Zucker nach und nach beimengen und weitere 3 Minuten schaumig schlagen, bis die Butter schön hell ist.

2. Orangenschale, Milch, Salz und Vanille untermixen.

3. Mehl, Maizena, Backpulver und Kakao vermengen und nach und nach unter die Masse mischen. Der Teig sollte die Konsistenz von einem etwas festeren Mousse haben. Danach die Schüssel mit Klarsichtfolie bedecken und mind. 1 Stunde gut durchkühlen lassen.

4. Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. 2 Backbleche mit Backpapier belegen. Danach mit einem Teelöffel 8 g schwere Portionen ausstechen, diese zügig zu Kugeln formen auf das Blech setzen und ein ganz wenig flach drücken.

5. Mit der Rückseite eines Kochlöffels in Mehl tauchen und in die Mitte eine Mulde drücken, nicht durchstechen.

6. Kekse für 12–13 Minuten backen. In der Zwischenzeit das zweite Blech gleich verarbeiten.

7. Kekse am Blech auskühlen lassen. Die Nougatmasse ganz kurz anwärmen. In einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und nun in die Mulden kleine Häufchen Nougat dressieren. Mit einer Nuss oder etwas gehackten Pistazien dekorieren. Noch mal kühl stellen, bis der Nougat angezogen hat. Kekse in einer Dose aufbewahren.

TIPP: Wer etwas mehr Füllung möchte: Bei der Hälfte der Backzeit einmal kurz den Ofen öffnen und mit dem Kochlöffel die Mulde nachrücken.