× Naturverbundene Küche: Kreative Rezepte von den Profi-Chefs

Das Gourmetrestaurant Hebelstube im Hotel Alte Post setzt auf eine junge, kreative Naturküche mit einem ambitionierten Twist auf den Tellern – stets saisonal, regional und nach Möglichkeit aus biologischem Anbau.

Nicolas Volk und Christoph Dees sind das neue Küchenchef-Duo im Hotel Alte Post. Seit anderthalb Jahren bringt Nicolas Volk als Sous Chef sein Talent im Hotel Alte Post ein. Er hat beeindruckende Erfahrungen in renommierten Restaurants gesammelt, darunter das vegetarische Michelin-Sterne-Restaurant „Cookies Cream“, „Facil“ (beide Berlin) und „Les Jardin de France“(Baden-Baden). Christoph Dees zeichnet sich besonders durch seine außergewöhnlichen Dessertkreationen aus und kehrt nach einer erfolgreichen Station als Küchenchef zu seinen Wurzeln im Hotel Alte Post zurück. Seine Stationen umfassen u.a. die Meisterbäckerei Weber, Aramark in der Haufe Group sowie das Romantik Hotel ‚der Stern‘.

Gebackene Poulardenkeule. Wasabimayonnaise.Kimchi

Zutaten

Kimchi:

1 Chinakohl

Salz

100 g Reismehl

500 ml Wasser

Chilliflocken

1 Bund Lauchzwiebeln

1 Knolle Ingwer

4 Zehen Knoblauch

100ml Sojasauce

Wasabimayonnaise:

1 Eigelb

200 ml Rapsöl

50 g Wasabipaste

Saft und Abrieb von 1 Limette

Salz

Poulardenkeule:

240 g Poulardenkeule (Bio)

1 Ei

100 g Mehl

10 g Knoblauchpulver

10 g Paprikapulver

Salz

Zubereitung

Kimchi



Den Chinkohl in daumendicke Stücke schneiden und in kaltes gesalzenes Wasser für ca. 45 Minuten einlegen. Danach gut trockentupfen. Das Reismehl mit etwas Wasser zum Kochen bringen, sodass sich eine homogene streichbare Reispaste bildet. Die Paste mit Sojasauce, Knoblauch, Paprikapulver und Chilliflocken (je nach Schärfegrad) abschmecken und in einem Mixer gut vermengen. Den Ingwer fein reiben, die Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden und mit dem Chinakohl vermengen. Jetzt die Reispaste hinzugeben und alles gut miteinander verkneten. Den Kohl in ein hohes Gefäß geben mit etwas Folie abdecken und beschweren, so dass die austretende Flüssigkeit den Kohl komplett bedeckt. Den Kohl bei Raumtemperatur ca 24 Stunden fermentieren. Je länger der Kohl fermentiert, desto intensiver wird er im Geschmack (Säuregrad).

Wasabimayonnaise



Wasabipaste und Eigelb in eine Schüssel geben, mit einem Schneebesen verrühren. Rapsöl in dünnem Strahl zur Wasabi-Eimasse einfließen lassen und unter ständigem Rühren zu einer Mayonnaise emulgieren. Mit Salz, Limettensaft und Limettenabrieb abschmecken.

Poulardenkeule



Die Keule in ca 60 g große Stücke portionieren, mit Salz würzen. In einer Schüssel 1 Ei aufschlagen und leicht verquirlen. Die Keule wird nun mit dem Ei und einer Mehl-, Paprikapulver-, Knoblauchpulvermischung doppelt paniert und bei 175 Grad ca 10 Minuten ausgebacken. Nach Belieben mit dem Kimchi und der Wasabimayonnaise anrichten.

Erdäpfel-Wirsing-Roulade. Rote Rübe.Perlgraupe. Erdäpfelchips

Zutaten

1 kg Erdäpfel

1 Wirsing

500 g Rote Rübe

10g rote Pfefferbeeren

Salz

Muskat

Olivenöl

Frittieröl zum Ausbacken

100 ml Gemüsefond

1 Liter Rote-Rüben-Saft

200 g Gerstengraupen

Zubereitung